Sophie Dutordoir, nouvelle patronne de la SNCB, souhaite que les usagers du réseau ferroviaire soient mieux informés. Elle compte pour cela renforcer la cellule de communication aux voyageurs, "en termes de ressources humaines et matérielles, mais aussi de lui permettre d'avoir plus d'impact sur les autres départements". Elle annonce élaborer un plan à cet effet dans Le Soir mardi. Mme Dutordoir a "trois priorités absolues" en tête: " La sécurité, la ponctualité et la communication en temps réel avec les voyageurs". Pour ce troisième aspect, la nouvelle patronne a constaté "que la cellule d'information aux voyageurs n'est pas bien positionnée".

Vendredi dernier, elle a suggéré à son conseil d'administration de "remonter" ce service dans l'organigramme de la SNCB pour le placer directement sous l'autorité de son directeur général.

En outre, elle a demandé "qu'un plan soit élaboré pour estimer les ressources nécessaires, notamment informatiques". Elle assure que les moyens y seront affectés.