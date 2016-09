Stade national: Grimbergen entame la procédure en vue de la suppression du sentier vicinal du parking C

Belgique

Le collège communal de Grimbergen (Brabant flamand) a entamé, en application d'une récente décision de la justice de paix, la procédure de suppression du sentier vicinal numéro 3 situé sous le parking C, le site sur lequel est projetée l'implantation du futur stade national. Le juge de paix a écarté la demande du promoteur Ghelamco de considérer l'ancien chemin vicinal prescrit après 30 ans de non-utilisation. Il a en revanche acté que les parcelles concernées par le sentier ont été affectées à un parking depuis 1958, que la commune ne réalise pas de travaux d'entretien et qu'elle a accordé, dans les années '70 et '80, des autorisations pour l'agrandissement du parking.

Le juge de paix a dès lors condamné Grimbergen, sous peine d'une astreinte de 250 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter du jugement, à solliciter auprès de la députation du Brabant flamand la suppression du sentier. La procédure a donc été entamée par le collège pour éviter cette astreinte ainsi qu'une demande de dédommagement du promoteur Ghelamco.

Une enquête publique de 30 jours va être lancée. La députation aura ensuite 90 jours pour parvenir à sa décision.

La commune était parvenue, en juin dernier, à un accord avec la Ville de Bruxelles et Ghelamco pour la vente du sentier pour un montant de 557.400 euros. La justice de paix ayant reconnu le droit de propriété du lit du sentier à la commune et la légalité de la convention, la vente aura bien lieu - après suppression - au prix estimé.