L'alerte maximale est décrétée en France et Paris a commencé à se barricader à la veille d'un nouveau samedi de manifestations des "gilets jaunes", une crise qui déchire le pays et sidère le monde. Le ministère des Affaires étrangères belge incite donc ses concitoyens à reporter tout séjour à Paris prévu ce week-end.

Les Affaires étrangères incitent les voyageurs belges à reporter leur séjour à Paris ce week-end en raison des actions prévues par le mouvement des gilets jaunes, lit-on vendredi sur leur site internet. Pour les personnes qui se trouveront malgré tout dans la capitale française, il est conseillé d'éviter les foules et de s'éloigner de tout rassemblement. Il est également recommandé de ne pas se rendre sur les lieux symboliques et autres zones touristiques: Arc de triomphe, Champs-élysées, boulevard Haussman, Rivoli, Concorde, Champs de mars, Bastille, République, Nation, listent les Affaires étrangères.

Dans tous les cas, il ne faut pas résister aux forces de l'ordre et obtempérer à leurs injonctions, demandent-elles.

Pour les automobilistes, il vaut mieux éviter de venir en voiture dans le centre car "beaucoup de feux de signalisation sont endommagés, occasionnant parfois une circulation chaotique". Autre recommandation: stationner les véhicules dans les parkings souterrains et non dans les rues, "même pour un laps de temps très court".

Enfin, "ne tentez surtout pas de forcer les barrages filtrants ou bloquants. La plupart des incidents violents aux barrages ont été le résultat d'altercations entre manifestants et automobilistes ayant tenté de forcer le passage", soulignent les Affaires étrangères.

Selon elles, les problèmes les plus importants seront vraisemblablement localisés à Paris, mais il est possible que d'autres villes soient également touchées.

Dans ce contexte, TUI déconseille les voyages à Paris et rembourse entièrement les frais. De nombreux musées seront en effet fermés et des événements annulés, justifie notamment le tour-opérateur. Une démarche également entreprise par Thomas Cook/Neckermann, qui permet également de déplacer son voyage ou de l'annuler.

Plusieurs grands magasins fermés dans la capitale française

Les grandes surfaces telles que les galeries Lafayette, Printemps et BHV resteront fermées samedi à Paris en raison de la mobilisation des "gilets jaunes".

"On sera fermés, la police nous a prévenus, on a prévu une planche en bois pour la porte": Rosalie Sarmiento, responsable d'un bureau de changes sur les Champs-Elysées, se prépare à la quatrième journée de manifestation des "gilets jaunes".

Par précaution, les grands magasins parisiens (Galeries Lafayette, BHV Marais et les enseignes du groupe Printemps) seront également fermés, dans les secteurs des Champs-Elysées et de l'Opéra, mais aussi à Montparnasse et Nation.

La préfecture de police a adressé dans la semaine un avis aux commerçants pour les mettre en demeure de fermer "portes et accès" et de protéger à nouveau leurs enseignes "contre d'éventuelles dégradations en apposant des panneaux de protection sur les vitres".

La semaine dernière, des milliers de "gilets jaunes" ont manifesté sur les Champs-Elysées et la situation a dégénéré dans plusieurs quartiers de la capitale, donnant lieu à des scènes de guérilla urbaine avec d'impressionnants dégâts, de l'Opéra à la prestigieuse avenue Foch, en passant par la rue de Rivoli et aux abords de l'Arc de Triomphe.

L'Élysée redoute de nouveau une "très grande violence" samedi, et les services de renseignement ont fait passer tous les voyants au rouge en alertant sur la mobilisation des mouvements "d'ultradroite" et "d'ultragauche".

"Normalement, on utilise les planches de protection pour le 31 décembre", raconte Mme Sarmiento. "Pendant la deuxième manifestation, on ne pensait pas que ça allait être si chaud, on a juste fermé et la porte a été brisée. La troisième semaine, on a reçu un mail de la police, on s'est mieux protégés."

Si les dégâts matériels se sont limités à la vitrine du bureau de changes, les pertes d'exploitation liée à sa fermeture sont conséquentes: "Le mois de décembre, c'est le plus important pour nous, surtout les samedis. Il y a les touristes qui veulent changer leurs devises, les gens qui font des achats ou ceux qui vont partir en vacances à l'étranger."

Pas de clients

Même constat au Bistrot 25, un peu plus bas sur l'avenue: "On a ouvert à 9H00 samedi dernier, sans terrasse, parce qu'on était obligés de l'enlever, mais on a dû fermer à 16H00 car il n'y avait pas de clients", regrette Anthony Sebag, directeur d'exploitation du restaurant.

En temps normal, il réalise un chiffre d'affaires de 15.000 à 20.000 euros par jour. "Samedi dernier on a fait 200 euros (...) alors que normalement le mois de décembre est l'un des plus forts de l'hiver", soupire-t-il.

Après avoir perdu un quart de sa terrasse au cours de la deuxième manifestation, il a contacté ses assureurs mais peine désormais à leur faire reconnaître les pertes d'exploitation. Pour les limiter, il fermera samedi son restaurant.

Après les heurts qui ont ponctué le week-end dernier "l'acte III" du mouvement des "gilets jaunes" et fait 133 blessés à Paris, les commerçants redoutent surtout l'impact à long terme des manifestations sur l'image et l'économie de "la plus belle avenue du monde".

"C'est une catastrophe: ce que voient les touristes à l'étranger, ce sont presque des images de guerre civile... il y a beaucoup d'annulations dans les hôtels", se lamente la gérante d'un magasin de souvenirs qui préfère rester anonyme.

L'"acte IV" sera "sûrement encore plus violent vu ce qu'on entend", estime pour sa part Bruno Vincent, directeur du cinéma Mac Mahon, situé à quelques pas de l'Arc de Triomphe. "Je fais du cinéma de réédition, ce sont des vieux qui viennent chez moi... Là ils ont peur, ils ne vont pas venir."

Il évalue ses pertes, "liées aux casseurs, pas aux +gilets jaunes+", à environ 2.000 euros par jour de fermeture, mais relativise: "J'ai déjà 15% de chiffre d'affaires en moins de manière globale car les gens n'ont plus d'argent."

Stations de métro fermées

Une vingtaine de stations de métro seront fermées au public samedi à Paris en raison des manifestations de "gilets jaunes" prévues dans la capitale, a annoncé la RATP. Les stations Charles de Gaulle Etoile, Bastille, Concorde, Opéra, Madeleine seront notamment fermées dès 05H30 "à la demande de la police". La liste complète des stations et lignes de métro ou de RER touchées est disponible sur le site de la RATP. Une cinquantaine de lignes de bus seront également perturbées.

"Dispositif de vigilance renforcé" dans les hôpitaux parisiens

Les hôpitaux parisiens ont mis en place "un dispositif de vigilance renforcé", avec "des renforts médicaux et non-médicaux" à la veille d'une journée qui pourrait être le théâtre de nouvelles violences dans la capitale, a annoncé vendredi l'AP-HP.

"L'AP-HP a mis en place un dispositif de vigilance renforcé en coordination avec l'ensemble des acteurs à l'approche du weekend", a annoncé dans un communiqué adressé à l'AFP l'organisme qui compte 39 hôpitaux.

L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) se prépare et anticipe d'"éventuels débordements de manifestations" lors de la mobilisation des "gilets jaunes" pour le quatrième samedi.

Elle a prévu des "renforts médicaux et non médicaux" dans "les principaux sites d'urgences", et des "capacités hospitalières supplémentaires" en cas de "surcroît d'activité lié à la situation"

"Les équipes en charge de la régulation médicale du SAMU de Paris AP-HP ont été également renforcées et pourront être déployées sur les points de regroupement des victimes qu'il serait nécessaire de constituer", a-t-elle précisé.

"Cette violence est évitable", a estimé le directeur de l'AP-HP Martin Hirsch, appelant au calme dans un entretien au Parisien, vendredi. "Les blessés sont souvent soignés par des infirmières, des aides-soignants qui ont le même salaire, les mêmes conditions" que les "gilets jaunes", a-t-il précisé.

Au niveau national, "les autorités sanitaires ont demandé aux établissements de santé de mettre en place tous les dispositifs et personnels nécessaires pour que l'accueil des patients, la sécurité des personnels et la sécurisation des établissements soient assurés", a expliqué à l'AFP la Direction générale de la santé (DGS), qui dépend du ministère de la Santé.

Si besoin, les hôpitaux pourront déclencher "des procédures particulières, telles que le plan blanc, pour adapter leur organisation".

Les agences régionales de santé sont également appelées à la vigilance, la DGS restant "mobilisée durant le weekend pour suivre la situation et mettre en oeuvre tout dispositif opérationnel nécessaire".

Près de 162 blessés ont été pris en charge par les hôpitaux parisiens le weekend dernier.