L’employé belge ne bouge pas suffisamment et est plus souvent malade qu’il y a dix ans.

L’absentéisme progresse rapidement au sein des entreprises belges. En l’espace de dix ans, l’absentéisme de courte durée (moins d’un mois) et de longue durée (plus d’un mois) a progressé de 33%. Désormais, l’absence temporaire touche, en moyenne, 8% des collaborateurs. Elément significatif: le nombre de malades de longue durée a augmenté de 49% par rapport à la situation qui prévalait voici dix ans. L’absentéisme n’est plus lié à l’âge: la progression se manifeste en effet dans chaque catégorie d’âge.

C'est pourquoi, Attentia, l'entreprise de gestion des ressources humaines et du bien-être, a décidé de lancer un programme, en collaboration avec SportMed, afin de conscientiser davantage les collaborateurs à l’importance d’un style de vie sain, que ce soit au travail ou en dehors du travail.

Stress et burn-out

Les exercices d’auto-évaluation effectués auprès des utilisateurs d’écran ont permis de constater que 66% des personnes concernées ont souffert de problèmes physiques l’année dernière, analyse Attentia. Qui plus est, 74% de tous les employés participants se sont plaints, au moins une fois par semaine, de problèmes visuels à l’issue de leur journée de travail. 7% signalent que cela est source d’absence au travail. Les principaux problèmes physiques se situent au niveau du cou (33%), des lombaires (32%) et des épaules (25%).

Outre les problèmes physiques, un peu plus de la moitié des collaborateurs (55%) constatent que leur capacité de concentration diminue. 38% signalent également un sentiment de stress (avec des symptômes tels que l’anxiété, des troubles du sommeil, de la fatigue). Les chiffres collectés via le Sensor d’Attentia, à savoir la mesure du stress et du niveau d’implication au sein des entreprises, indiquent que le Belge fait preuve d’un taux élevé d’implication (83%) et de plaisir au travail (81%) mais qu’il a par contre un grand besoin de récupération en matière de stress.

« 23% des personnes interrogées présentent un taux élevé en termes de récupération. Il s’agit de collaborateurs qui, en présence de stress, ont besoin de davantage de temps pour se détendre, pour “récupérer” de ce stress. Ils courent dès lors un risque accru de burn-out. Il est important pour une société d’évaluer et de déterminer quels sont les groupes de collaborateurs qui se trouvent dans la “zone rouge” et d’initier des actions ciblées », déclare Nathalie Constant, directrice Bien-Être chez Attentia.

Vital Company

Tous ces facteurs accentuent les risques d’absentéisme. Pour conscientiser davantage les entreprises et leurs collaborateurs à l’importance d’un style de vie sain sur le lieu ou en dehors du travail, Attentia lance le programme Vital Company en collaboration avec SportMed.

Vital Company a été imaginé de manière modulaire et se compose de trois volets: Be Active, Be Flex et Be Fit. Chaque module se focalise sur un thème spécifique. Be Active invite à bouger davantage via une démarche aisément abordable, en commençant par une Activity. Be Flex concerne essentiellement la posture corporelle et la mobilité. Le body posture scan est l’un des outils majeurs de ce module. Enfin, Be Fit travaille sur la capacité de résilience, en guise d’instrument de prévention contre les maladies cardiovasculaires.

Chaque module s’accompagne d’un plan d’action destiné aux collaborateurs. Une deuxième évaluation intervient au bout d’un certain nombre de semaines afin de déterminer les progrès réalisés. Un nouveau plan d’action, personnalisé et adapté, est alors défini, assorti d’objectifs de progression mesurables.

"L’approche personnalisée du programme Vital Company le rend accessible à la fois au collaborateur actif et au collaborateur plus passif. Pour les besoins de ce programme, nous recourons à des méthodes de test et d’entraînement, scientifiquement validées, de SportMed. Il a par ailleurs été scientifiquement démontré que la promotion de l’activité physique chez les collaborateurs a clairement un impact positif sur l’absentéisme et la productivité", souligne Nathalie Constant.

Bouger avec La Bâloise

"A La Bâloise, nous sommes absolument convaincus de l’importance de la vitalité et du fait d’inciter les collaborateurs à bouger davantage », déclare Jürgen Platel, conseiller en prévention interne auprès de l’assureur La Bâloise. « Nous nous y investissons de plus en plus depuis 2014 au travers de notre politique Bien-être. Par exemple, via l’offre de tests de forme, de sessions de résilience, d’événements sportifs (tels que les 10 miles d’Anvers), de séances yoga, via nos ambassadeurs santé qui bénéficient d’un accompagnement santé personnalisé, via des salles de fitness etc. Les réactions des collaborateurs sont enthousiastes et nous remarquons qu’ils sont plus impliqués vis-à-vis de leur employeur", poursuit-il.

"Nous constatons que le fait de s’investir dans un mode de vie et de travail plus sain a une influence positive sur l’énergie, la vitalité, l’absentéisme. Bref, sur le bien-être des collaborateurs. Ces derniers se sentent mieux. Des collaborateurs en bonne santé peuvent mieux se concentrer, sont plus productifs et voient leur niveau de stress diminuer. Cela se traduit par un plus haut degré d’implication. Tous facteurs qui sont bénéfiques pour les résultats opérationnels", commente Nathalie Constant.

Un environnement de travail sain représente en effet souvent un atout dans le contexte de la guerre des talents, conclut Attentia.