Passants et touristes n’en croyaient pas leurs yeux mardi sur le coup de 15h15. Alors qu’ils étaient aux abords du Manneken-Pis, ils ont vu Stromae débarquer de la voiture depour venir inaugurer un nouveau costume pour le célèbre bonhomme. Un costume frappé de la marque Mosaert, évidemment.L’événement avait été gardé secret. Et par la ville et par la RTBF qui a donc tourné un numéro de son émission en compagnie de l’interprète dequi multiplie les apparitions publiques. D’où la surprise des personnes présentes sur place. Deux jeunes Russes étaient au bord des larmes lorsqu’à la vue de nos vidéos (à voir sur DH. be) elles ont eu la confirmation que c’était bien le chanteur qui se trouvait à quelques mètres d’elles cinq minutes auparavant. Preuve, s’il en fallait encore, que la notoriété de l’artiste a très largement dépassé nos frontières et celles des pays francophones.

C’est tout sourire que Stromae est sorti de la voiture de Hep ! Taxi. À peine a-t-il échangé quelques mots avec les membres de l’ordre des Amis de Manneken-Pis qu’apparaissait l’emblème de la ville de Bruxelles vêtu de chaussettes et d’une casquette Mosaert. Et c’est en leur compagnie qu’il a chanté - sans pousser la voix - une chanson célébrant l’événement.

© BAUWERAERTS DIDIER



En quelques minutes, l’affaire était pliée. Stromae prendra cependant le temps de faire un selfie avec un papa et sa fille venus de Paris, tout heureux de se retrouver au bon moment au bon endroit.

En participant à Hep ! Taxi et en s’offrant un bain de foule surprise, Stromae poursuit son retour, manifestement bien orchestré, à la vie publique. Il est apparu en pleine forme et il aura constaté que sa popularité est toujours au sommet.

Rappelons enfin, qu’un nouveau titre du chanteur sera dévoilé le 25 avril. Il s’agit d’un morceau d’une dizaine de minutes qui a servi de bande-son au défilé Mosaert organisé au début du mois à Paris dans le fameux Bon Marché. Ce sera le premier depuis la sortie de Racine Carrée, en 2013. La chanson s’intitule Défilé.