Le procès de Mohamed Abdeslam, entamé le 10 septembre dernier, se poursuivra mercredi et jeudi à 14h00, devant la 79e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles.

Le frère du terroriste Salah Abdeslam est prévenu pour le vol de la caisse communale de Molenbeek-Saint-Jean, commis le 23 janvier dernier. Deux autres personnes sont également prévenues pour ces faits. Le procès se poursuivra mercredi à 14h00 avec les plaidoiries de la partie civile et le réquisitoire de la procureure, et ensuite jeudi à 14h00 avec les plaidoiries de la défense.

Le 10 septembre dernier, les prévenus ont répondu aux questions du tribunal. Mohamed Abdeslam a confirmé ses aveux selon lesquels il avait mis en place le projet de vol de la caisse communale de Molenbeek-Saint-Jean avec ses co-prévenus, Pierre-Raphaël C., l'un de ses anciens collègues dans cette administration, et Youssef B., l'un de ses meilleurs amis.

Ces deux derniers, par contre, ont contesté en tout point les déclarations de Mohamed Abdeslam. Ils ont affirmé n'avoir pris part en aucune manière à ce vol.

Le 23 janvier dernier, peu après 14h00, trois fonctionnaires molenbeekois avaient été attaqués alors qu'ils s'apprêtaient à déposer une somme de près de 70.000 euros à la banque. Un individu armé d'un couteau avait exigé l'argent et pris la fuite avec son butin.

Un mois plus tard, quatre personnes avaient été interpellées, dont Mohamed Abdeslam, qui a travaillé pour l'administration communale molenbeekoise dans le passé et était au courant des transports réguliers d'argent.

En juin dernier, il a avoué son implication. Selon ses déclarations, il avait été informé par Pierre-Raphaël C., fonctionnaire à la commune de Molenbeek-Saint-Jean, qu'une importante somme d'argent devait être apportée à la banque le 23 janvier 2018. Il l'avait ensuite fait savoir à son ami Youssef B. C'est ce dernier qui avait commis l'attaque alors que l'argent était transporté notamment par Pierre-Raphaël C. et une ex-compagne de Mohamed Abdeslam.

Le frère du seul terroriste des attentats de Paris encore vivant a également avoué avoir conduit la voiture qui a permis à Youssef B. de prendre la fuite.