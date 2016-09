Suivi de la procédure d’expulsion: pourquoi c’est si compliqué

Belgique

L’Office des Étrangers a du mal à faire respecter les Ordres de quitter le territoire (ou OQT en jargon migratoire). En effet, depuis quelques semaines, le suivi de cette procédure d’expulsion est pointé du doigt : Khaled Babbouri, le violent agresseur des deux policières de Charleroi , en avait reçu deux et ne les avait pas respectés. Récemment, aussi dans la ville noire, un homme a été arrêté en possession d’un couteau de 32 cm . En séjour illégal et connu sous 14 identités différentes, le forcené avait déjà fait l’objet de 14 OQT. Ces deux événements soulèvent à eux seuls une épineuse question : pourquoi est-il si compliqué d’expulser un étranger ayant reçu un OQT ? Si un étranger (qu’il soit là depuis 15 ans ou 6 mois) ne remplit plus les conditions requises pour son séjour, il reçoit un OQT. Il doit alors évacuer le sol belge par ses propres moyens, sans quoi, il peut être maintenu dans un centre fermé ou un établissement pénitentiaire en attendant que son rapatriement soit organisé.

À ce stade, deux problèmes se présentent déjà. Primo, il n’y a pas assez de places dans les centres fermés. La priorité est donnée aux personnes condamnées, c’est-à-dire aux criminels et aux personnes qui ont porté atteinte à l’ordre public. Deuzio, certains pays n’acceptent pas leurs propres ressortissants, faute d’accords diplomatiques avec la Belgique (c’était le cas de l’Algérien à la machette). "Nous ne pouvons rapatrier quelqu’un vers son pays que si on a la certitude qu’il sera repris par les autorités nationales", explique Geert De Vulder, porte-parole de l’OE. Tertio, leur adresse n’est pas toujours connue. Ce qui empêche l’OE ou les polices locales de contrôler s’ils sont partis ou non.

Enfin, dernier problème, et non des moindres : l’OE éprouve parfois des difficultés pour établir la nationalité des étrangers. "Ils mentent parfois sur leur identité ou leur nationalité et nous n’avons pas toujours les éléments pour vérifier cela", indique Geert De Vulder. Lorsque quelqu’un se présente pour faire une demande d’asile, ses empreintes digitales sont prises. Si ce dernier se déclare comme Tunisien, l’OE va envoyer ses empreintes à la Tunisie, ce qui prend un certain temps. S’il est inconnu au bataillon tunisien, aucune nationalité ne peut lui être attribuée. S’il revient à l’OE pour rentrer une nouvelle demande d’asile, l’OE va donc pouvoir établir que c’est sa deuxième demande… Mais sera toujours aussi incapable de définir sa nationalité.