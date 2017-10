Sophie Dutordoir, patronne de la SNCB, a présenté son plan stratégique pour le rail devant la Commission Infrastructure.

Entrée en fonction en mars, c’est la première fois qu’elle s’exprimait publiquement sur le sujet. Ses priorités sont, entre autres, la ponctualité, la sécurité et la communication en temps réel envers les voyageurs.

Supprimer les accompagnateurs de train, pas pour tout de suite

La CEO de la SNCB Sophie Dutordoir a exclu de supprimer en l'état les accompagnateurs de train au profit des "one man car" (trains avec un conducteur seul), a-t-elle indiqué mercredi en Commission infrastructure de la Chambre. Mme Dutordoir, à la tête de la société ferroviaire depuis sept mois, y présentait ses priorités. "Les accompagnateurs de train sont confrontés en direct à des clients, qui vont du content au très mécontent, et ils exercent leur métier comme si leur vie en dépendait", a-t-elle indiqué, les qualifiant de "bijoux".

Selon elle, trois missions leur sont dévolues: la sécurité du train, l'information du voyageur et le contrôle. "Aussi longtemps qu'aucune alternative n'a été trouvée sur ces trois points, on ne peut pas supprimer les accompagnateurs de train", a-t-elle indiqué.

"Cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas étudier le dispositif du "One man car", évidemment. Mais aujourd'hui, il est trop tôt pour le faire."

Sophie Dutordoir très critique sur la culture d'entreprise à la SNCB

Sophie Dutordoir, CEO de la SNCB depuis sept mois, s'est montrée très critique mercredi sur la culture d'entreprise en place au sein de la SNCB. "L'entreprise fait face à un défi considérable de transformation, a-t-elle estimé, lors de la présentation de ses priorités pour l'entreprise ferroviaire devant la Commission infrastructure de la Chambre.

"Ce défi est essentiellement de culture d'entreprise, de gouvernance aussi. Les priorités du passé ont fortement impacté la culture de l'entreprise", a-t-elle indiqué. A ses yeux, la SNCB est caractérisée par une "trop forte hiérarchie avec des silos internes déconnectés les uns des autres", une "culture de l'écrit qui prime sur le dialogue" ou encore "une culture de 'faire plus de la même chose'."

Mme Dutordoir a également pointé "un manque complet de priorisation des projets, une absence remarquable d'objectifs concrets ou de mobilité interne, un environnement informatique obsolète ou encore une rigueur insuffisante en matière d'euros investis." "Le client n'en a rien à foutre de savoir qui est responsable", a-t-elle ajouté. "La transformation est indispensable et vitale et je ne crois pas que la SNCB soit moins apte que bpost ou Proximus à se transformer pour offrir ce service performant et pour être un employeur attrayant."

Il y a des échéances importantes, a-t-elle rappelé. La première, nos clients, notre seule raison d'être, et leur attente d'un service plus performant. Il y a aussi les exigences réglementaires. En 2020, la libéralisation, et 2023 la décision de l'attribution de la mission de service public à un opérateur. La CEO de la SNCB a poursuivi son exposé en présentant cinq priorités pour la SNCB.