Sur la route, le danger n’est pas celui que vous croyez

Belgique

Dans la série On prétend qu’ils ne savent pas conduire , les femmes ont une place de choix dans les mentalités masculines. Pourtant, comme le démontre clairement le graphique ci-dessous, monter à bord d’un véhicule piloté par un capitaine de genre féminin offre une meilleure chance de survie. La maxime misogyne, "Femme au volant, mort au tournant" ne s’est jamais aussi mal portée.

En fait, les femmes ne représentent que 41,5 % des accidents alors qu’elles roulent sensiblement la même distance chaque année, selon les dernières études. Plus intéressant, elles ne représentent qu’un quart des tués, et selon une récente étude française réalisée par Axa prévention, les femmes ne représentent que 18 % des conducteurs à l’origine des’accidents mortels et seulement 26 % des conducteurs responsables d’accidents corporels non mortels.

Autre idée erronée, la place du mort. Lors d’un accident grave, le conducteur est la personne de la voiture qui court le plus de risques d’y rester. Ces conclusions sortent d’un récent rapport de l’Institut belge de sécurité routière (IBSR).

À l’opposé, bon nombre d’études concluent que la place la plus sûre est le siège du milieu situé à l’arrière du véhicule.

Les risques de blessures graves ou de décès sont 25 % inférieurs aux places situées près des fenêtres. Souvent plus inconfortable, ce siège a l’avantage d’être situé à une plus grande distance des différents points d’impact possibles lors d’une collision.

Ces résultats ne sont valables que dans la mesure où le siège est équipé d’une ceinture de sécurité complète, et non pas seulement d’une ceinture abdominale.





Le profil type du blessé

- Un homme au volant d'une voiture

57,4 % des victimes sont des hommes et plus de la moitié des accidents concernent des voitures. 54,8 % pour être tout à fait précis.

- Il est jeune et tient le volant

62,3 % des victimes ont entre 18 et 49 ans, mais près d’une victime sur cinq a entre 18 et 24 ans. 71,6 % des victimes sont des conducteurs. Et les accidents ont majoritairement lieu en semaine, en agglomération.

- 10% des blessés conviennent au profil

Près de 1 victime sur 10 (9,6 %) est un homme, conducteur de voiture, âgé entre 18 et 54 ans, accidenté durant une journée de semaine, roulant en agglomération. Il est donc le portrait-robot du conducteur à risque.





Le profil type du tué sur la route

- C'est un homme en voiture

Sur nos routes, 76,1 % des tués sont des hommes. Et plus de la moitié se déplaçaient en voiture. 50,7 % précisément.

- Il est conducteur et roule en ville

Dans la majorité des accidents mortels, la victime décédée dans les trente jours après l’accident était au volant. 72,2 % des tués sont des conducteurs. Et contrairement à ce qu’on pourrait croire, 47,5 % des tués sont survenus hors agglomération.

- 1 tué sur 7 colle au profil

Près de 1 tué sur 7 (13,9 %) est un homme, conducteur de voiture, âgé de plus de 18 ans, accidenté durant une journée de semaine.