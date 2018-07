Belgique Il permet de diminuer le temps d’attente avant l’arrivée des secours

Selon le rapport de Vias, plus une blessure est rapidement et efficacement prise en charge, plus la probabilité de survie et de récupération complète est élevée. " Il est intéressant de constater que la généralisation du GSM a probablement contribué à sauver de nombreuses vies sur les routes en diminuant le temps d’attente avant l’arrivée des secours", souligne Benoît Godart, porte-parole. "On parle souvent, dans le domaine de la sécurité routière, des côtés négatifs du GSM mais il faut aussi souligner ses côtés positifs."

(...)