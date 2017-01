C’est une première en Europe. Dans le cadre des élections à la présidence de la Fédération française de football (FFF), les supporters présentent une liste. Y figurent des supporters des quatre coins de l’Hexagone, mais aussi un candidat belge, en la personne de l’eurodéputé Marc Tarabella (PS). Passionné de football, le socialiste est aussi coprésident de l’intergroupe Sport du Parlement européen.

"Trop souvent, à travers l’Europe, les supporters sont tenus à l’écart des décisions prises pour leur sport alors qu’ils en sont les acteurs principaux. Cette liste représente un symbole et un espoir : celui d’instances nationales et internationales qui quittent le terrain de l’opacité pour jouer la carte de la transparence", souligne le candidat belge.

Le mouvement entend dénoncer les trop nombreux scandales - celui de Sepp Blatter, ex-président de la Fifa en étant l’un des plus illustres exemples - mais aussi l’opacité qui gangrène les instances nationales, comme ce fut récemment le cas lors de la réforme du football belge ou de la mise en place des playoffs, des décisions dont les supporters ont volontairement été tenus à l’écart.

"De nombreuses fédérations européennes, dont le FFF, bénéficient d’argent public. Je trouve donc logique que des représentants des citoyens/supporters soient présents dans les lieux où les décisions sont prises. Les supporters doivent être entendus sur les questions importantes comme les horaires des matches, les droits télé, les déplacements, l’actionnariat populaire, l’accueil dans les stades…"

Pour autant, Marc Tarabella ne nourrit aucun espoir quant à son élection. "Soyons clairs, il n’y a aucune chance. Mais l’objectif est ailleurs. Si le futur président de la FFF peut intégrer dans son programme de réformes nos différents points, ce sera une victoire pour les millions de supporters français dont nous portons la voix."

Et d’espérer aussi qu’à l’avenir les fédérations se remettent en question et intègrent l’aspect citoyen. "On peut être en tribune et malgré tout influencer le résultat d’un match", conclut l’eurodéputé belge.