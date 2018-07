Tout s'est bien déroule lors du traditionnel Te Deum, ce samedi.

La Fête nationale du 21 juillet commémorera la fin de la Première Guerre mondiale et rendra hommage aux cinq années de règne du roi Philippe, ont annoncé les différentes autorités lundi lors de la présentation des activités de cette édition 2018. La campagne fédérale "La Belgique, autrement phénoménale" devra également contribuer à donner une image positive du pays. Le vendredi 20 juillet, le Bal national ouvrira les festivités dès 19h sur la place du Jeu de balle, dans le quartier des Marolles, à Bruxelles. Plastic Bertrand, Lio et Daddy K entre autres s'y produiront lors d'une série de concerts gratuits.

Vendredi soir, le roi Philippe et la reine Mathilde assisteront au concert en prélude à la Fête nationale à Bozar. L'invité sera le violoncelliste Ivan Karizma, lauréat du Concours Reine Elisabeth en 2017, accompagné du Belgian National Orchestra.

Après le traditionnel Te Deum samedi matin à la cathédrale des saints Michel et Gudule, le défilé militaire et civil sera lancé à 16 heures. Son édition 2018 sera placée sous le thème "Respect du passé. Confiance en l'avenir". Il fera ponctuellement référence aux commémorations de la guerre 1914-18, notamment grâce à la présence de 29 descendants de soldats qui ont combattu durant la Première Guerre mondiale.

"Les vétérans occuperont une place spéciale dans ce défilé", ajoute Michel Hofman, vice-chef de la Défense. "Des volontaires utiliseront également du matériel et des équipements vieux de 100 ans." Des détachements internationaux provenant d'Angleterre, d'Allemagne ou encore de Nouvelle-Zélande font aussi partie des invités.

La police fédérale et la police locale défileront ensemble pour la huitième année consécutive, tandis que l'Administration des douanes et accises sera aussi présente, avec 9 véhicules notamment. Les pompiers du Westhoek feront par ailleurs défiler une pompe manuelle d'extinction incendie sauvée des réquisitions pour commémorer la Première Guerre mondiale.

La populaire "Fête au Parc" se déroulera elle entre 10h et 23h du Palais de Justice au Palais de la Nation, en passant par la rue de la Régence, le Sablon, la place Royale et le Parc de Bruxelles. De nombreuses animations y seront proposées et les différentes autorités et institutions du pays proposeront des stands pour illustrer leur travail au public. Place Poelaert, le "Village policier" présentera par exemple l'évolution des métiers de la police. Elle fêtera également les 80 ans de l'escorte royale.

La Défense, les polices locales et fédérale, les douanes ainsi que la protection civile profiteront de leurs activités dans Bruxelles pour souligner leurs besoins en recrutement.

Pour fêter le 5e anniversaire de l'accession au trône du roi Philippe, une fresque géante du Roi sera par ailleurs installée et les citoyens pourront lui laisser un message.

La journée sera enfin clôturée par un grand feu d'artifice musical, à 23h, tiré depuis le jardin et les toits du Palais des Académies. Le public pourra y assister sur la place des Palais.

Un important dispositif de sécurité sera d'ailleurs mis en place toute la journée.

Tous les détails des différents événements organisés lors de la Fête nationale sont disponibles sur le site www.2107.be.

Le prince Laurent se tait à Gand

Le prince Laurent n'a fait aucun commentaire sur la plainte qu'il a annoncé déposer vendredi contre la diminution de sa dotation de 15%. Avec la princesse Claire, ils suivent le Te Deum qui se tient à Gand, à la cathédrale Saint-Bavon. La presse n'a pu assister qu'aux premières minutes de la célébration.

La princesse Astrid et le prince Lorenz à la cathédrale de Liège

La princesse Astrid et le prince Lorenz se sont rendus à la cathédrale Saint-Paul à Liège ce 21 juillet, à l'occasion du Te Deum donné en ce jour de fête Nationale. Une centaine de personnes attendaient les membres de la famille royale sur la place. La princesse n'a pas manqué de saluer le public et d'échanger avec les citoyens. Tandis que le Roi et la Reine assistaient au Te Deum à Bruxelles, la princesse Astrid et le prince Lorenz ont fait le déplacement jusqu'à Liège.

A leur arrivée place Cathédrale, en plein centre-ville, la princesse Astrid a salué les militaires sur l'air de la Branbançonne, jouée par l'orchestre de la Musique Royale de la Force Aérienne, qui ne joue le 21 juillet qu'en présence d'un membre de la famille royale.

La célébration a été présidée par Monseigneur Jean-Pierre Delville, évêque de la province de Liège, en présence des autorités politiques, militaires, judiciaires, académiques et des associations patriotiques.

Les citoyens ont également marqué leur intérêt pour la cérémonie, la cathédrale affichant complet. Monseigneur Delville est revenu sur les malheureux évènements qui ont marqué la Ville de Liège et la police dernièrement.

Les membres de la famille royale ont quitté la Cité Ardente en début d'après-midi pour se rendre à Bruxelles, où ils assisteront au défilé militaire puis à la fête au Parc.