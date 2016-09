Téléredevance: un tiers des 26 millions d'euros impayés ont été récupérés

Une vedette internationale et un parcours rythmé pour le 43ème Rallye du Condroz

A un mois et demi de la clôture du championnat de Belgique, les 5 et 6 novembre du côté de Huy, l’organisateur a levé pour nous un coin de voile sur cette 43ème édition de l’épreuve mosane s’annonçant d’ores et déjà comme un bon cru.