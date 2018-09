Encore peu répandu en Belgique par rapport à d’autres pays européens, le télétravail se fait néanmoins une place de plus en plus remarquée, et ce surtout dans le secteur privé. Même du côté de l’administration, la bascule est en train de s’opérer.

Cette organisation du travail offre des avantages évidents, à commencer par l’opportunité de ne pas perdre de temps dans les déplacements.

Myriam Delmée, vice-présidente du Setca, le Syndicat des employés, techniciens et cadres, met en garde contre les dérives de la flexibilité à tout-va au travail. "Si le travail est bien organisé, il n’y a par exemple pas besoin de ces coaches du bonheur dans les entreprises. Je suis en faveur d’une concertation avec les employés plutôt que d’imposer des séances de bien-être dans les entreprise. On veut faire croire aux gens que ça ira mieux via des méthodes extérieures alors que la seule solution pour améliorer l’organisation du travail est interne à l’entreprise et passe par une meilleure connaissance de la réalité quotidiennes des salariés ? On veut faire croire aux gens qu’ils seront plus heureux grâce au télétravail alors que c’est faux", détaille-t-elle.

Dans certains cas , le télétravail peut être une source d’abus, selon pour Myriam Delmée. "La flexibilité à tout-va rend la conciliation vie privée et vie professionnelle plus difficile. Une meilleure flexibilité est surtout profitable aux employeurs, mais le risque est de désorganiser la vie des travailleurs. Nous ne sommes pas contre des mesures comme le télétravail mais elles doivent se faire en totale concertation avec les employés pour que leurs impératifs soient respectés et que la productivité de l’entreprise ne soit pas le seul objectif recherché" , conclut-elle.

Dans un système où la flexibilité est ultraprésente, on ne pense plus en termes d’heures de travail mais en termes de tâches. "Le risque, c’est que certains employés soient obligés de travailler le soir pour arriver au bout de leurs tâches. La question est de savoir s’ils ne vont pas se retrouver avec une charge de travail plus importante le lendemain matin. Auquel cas, le problème ne serait pas résolu, juste déplacé."