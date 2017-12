Les occupants de deux des trois résidences touchées par la chute d'une grue à Nieuport ont pu regagner les lieux, indique le bourgmestre, Geert Vanden Broucke.

Environ 27 appartements sont encore inhabitables. La grue en question avait déjà menacé de s'effondrer le 12 novembre et cinquante habitants avaient dû être évacués par précaution. Un bureau indépendant avait ensuite établi que la situation était à nouveau sûre et avait fourni les attestations de sécurité nécessaires.

Mercredi, peu avant 18h00, une tempête a ébranlé la grue, qui s'est renversée sur un immeuble à appartements et plusieurs voitures. La chute a provoqué d'importants dégâts aux trois étages supérieurs de la résidence Mosselbank. Une femme de 75 ans est décédée et quatre personnes ont été blessées. L'immeuble le plus touché reste pour l'instant inoccupable.

Le parquet a envoyé un expert sur les lieux afin de déterminer les causes de l'incident. Dans ce cadre, les enquêteurs sont intéressés par toute photo de la grue qui aurait été prise mercredi ou les jours précédents.

Les opérations pour dégager la grue ont entre-temps débuté et devraient durer jusqu'à vendredi soir au moins.