Lundi après-midi, il y aura encore de la bruine ou de faibles pluies sur la moitié sud du pays, tandis qu'il fera sec au nord, avec davantage d'éclaircies.

Les maxima iront de 19 à 25 degrés, selon les prévisions de l'IRM. Mardi, le soleil sera présent en matinée, faisant ensuite place aux nuages et éventuellement à un orage de chaleur l'après­ midi et le soir. Les maxima varieront de 23 à 30 degrés et iront même jusqu'à 32 degrés mercredi. Des averses orageuses potentiellement violentes seront attendues en soirée. Jeudi, après une nuit très douce, la journée sera nuageuse et ponctuée de quelques averses et éventuellement d'un coup de tonnerre. Les averses ne devraient plus concerner que l'est du pays durant l'après-midi. Il fera plus frais, avec des maxima de 18 à 24 degrés.

Vendredi et samedi, éclaircies et passages nuageux s'alterneront mais le temps restera le plus souvent sec. Les températures maximales varieront entre 18 degrés sur les hauteurs et 24 degrés en plaine.

Dimanche, la chaleur fera un bref retour, avec des maxima compris entre 24 et 28 degrés. Le matin, le temps sera sec avec parfois de belles périodes de soleil. L'après­-midi sera plus instable avec des averses éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre.

Lundi, des températures proches de 23 degrés sont attendues dans le centre du pays. Les nuages seront d'abord bien présents et parfois porteurs d'une averses isolée, notamment en Ardenne. Le ciel pourrait ensuite s'ouvrir à partir de l'ouest.