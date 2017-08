Une zone de pluie arrosera la moitié sud-est de la Belgique samedi matin, tandis qu'ailleurs, on observera des éclaircies. Dans l'après-midi, la pluie quittera le sud-est, et la nébulosité deviendra variable partout. Le risque d'averse augmentera progressivement dans le centre, puis l'est du pays. Les maxima seront compris entre 16 degrés en Hautes-Fagnes et 22 degrés dans le centre. Le vent, modéré, sera de secteur ouest, indique l'Institut royal de météorologie (IRM) samedi. La nuit sera globalement sèche et peu nuageuse. Un banc de brume ou de brouillard pourrait se former en Ardenne. Les minima seront frais: 8 degrés en Hautes-Fagnes, 14 degrés à la mer.

Dimanche, la journée commencera sous le soleil. La nébulosité augmentera progressivement, surtout dans l'intérieur du pays, mais le temps devrait rester sec. Les éclaircies s'élargiront à nouveau en soirée. Les maxima oscilleront entre 17 degrés en haute Ardenne et 22 ou localement 23 degrés dans le centre du pays. Le vent sera généralement faible, à la mer modéré, de secteur ouest.

Lundi le temps sera sec et assez lumineux et les températures recolleront aux valeurs de saison, autour de 24 degrés dans le centre.

De mardi à jeudi, le temps sera très variable, avec de fréquentes averses et même un risque d'orages. Les maxima pourraient descendre sous les 20 degrés mercredi et jeudi.