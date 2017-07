Le temps sera très nuageux lundi avec parfois un peu de pluie, devenant par la suite sec avec des éclaircies à partir du nord du pays, indique l'IRM.

Les maxima oscilleront entre 19 et 25 degrés. Lundi, le ciel sera très nuageux à couvert. Dans le nord du pays, il pleuvra faiblement et la zone de pluie se déplacera progressivement vers le sud.

Dans l'après- midi, des éclaircies feront leur apparition principalement sur le nord et le nord-ouest du pays. Les maxima seront compris entre 19 et 21 degrés en Ardenne et entre 22 et 24 degrés, voire localement 25 degrés en plaine. Le vent, d'abord faible et variable, deviendra modéré de nord-est.