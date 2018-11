Vendredi, la SNCB lançait en grandes pompes son Black Friday, que la compagnie ferroviaire avait massivement relayé les jours précédents sur son site web et ses réseaux sociaux.

L'offre était claire et plutôt attrayante : des tickets aller-retour vers toutes les destinations belges pour la modique somme de cinq euros (sauf les trajets de ou vers Brussels Airport – Zaventem) et ce uniquement vendredi dernier pour des trajets valables entre le 23 novembre et le 14 décembre.

Des milliers de potentiels navetteurs se sont donc rendus sur le site web de l'entreprise ferroviaire. Problème, la SNCB a annoncé sur les coups de 22h30 suspendre l'offre en raison d'une trop importante affluence. Pourtant, l'offre devait être disponible jusqu'à minuit et ce sans limitation de billets.

"En raison d'une très grande affluence sur notre site lors de l'action Black Friday, nous n'avons malheureusement pas pu répondre à toutes les demandes. Nous nous excusons pour le désagrément engendré et mettons tout en oeuvre pour que cela ne se reproduise pas" pouvait-on lire sur le site web de l'entreprise ferroviaire.

Des internautes furieux

Son porte-parole, Vincent Bayer, précise que le problème technique a fait suite au grand succès de l'action, "et qu'un bug technique est à l'origine de la fin de l'action sur le site web, ce qui explique que toutes les demandes n'ont pas pu être honorées".

Sur son compte Twitter et sur son site web, la SNCB précisait que de nombreuses personnes ne recevaient pas leurs billets après avoir effectué la transaction et l'accès au site restait problématique malgré les solutions mises en place vendredi soir.

C'est le cas de Michel qui après trois tentatives durant l'après-midi n'a pas pu (...)