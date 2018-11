Plusieurs dizaines de milliers de places low cost à bord du train rouge à grande vitesse sont à saisir jusqu'au 25 novembre à partir de 25 euros pour une escapade en France ou aux Pays-Bas pour des trajets jusqu'au 24 février 2019.

Envie de faire une escapade le temps d'un week-end à Rotterdam, Amsterdam ou Paris ? C'est le moment de le faire en voyageant avec les trains de la société Thalys.

En effet, l'entreprise ferroviaire a mis en ligne depuis aujourd'hui 65.000 billets à petits prix pour la Belgique, la Hollande et l'Allemagne, dont respectivement, pour chacun de ces pays, 35.000, 20.000 et 10.000 places dans les deux sens. Ces billets sont à réserver impérativement sur thalys.com avant le 25 novembre à minuit et à utiliser entre le 17 décembre 2018 et le 24 février 2019.

Les prix sont de 25 euros vers la France, 25 euros également vers les Pays-Bas. "La politique tarifaire est vraiment avantageuse ces dernières semaines vers l'Allemagne donc on s'est vraiment concentré sur l'axe Paris-Amsterdam-Bruxelles, mais cela comprend également des villes secondaires comme Rotterdam. Il est également possible de partir depuis Anvers" indique le service de presse de Thalys.

Tarifs seulement valables en classe standard

Premiers arrivés, premiers servis d'autant que les voyageurs français, belges, allemands et néerlandais devront se partager le gâteau. Malgré tout, ce contingent de places à prix plancher est l'un des deux plus importants mis chaque année par le train rouge sur le marché, l'un en plein hiver, l'autre en plein été. Le reste du temps, en effet, les promotions ponctuelles ne dépassent pas 10.000 places.

Des réductions pour des entrées au musée

Enfin, comme tous les billets low cost, ceux-là sont non modifiables et non remboursables. Mais comme tous les billets Thalys, ils donnent droit, sur présentation du titre de transport, à des réductions dans les principaux musées (récapitulatif sur le site Internet, rubrique "destinations" puis "vos avantages"). L'occasion de se faire également une expo à moindres frais. Exemples: 7,5 € l'entrée (au lieu de 11 €) pour le musée Ludvig (art contemporain) de Cologne ou 20 € (au lieu de 23 €) l'entrée au fameux musée Van Gogh d'Amsterdam.

"Quand on prend un billet Thalys, on peut bénéficier d'une réduction dans des musées un peu partout en Europe" confirme le service de presse de Thalys.