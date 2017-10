Belgique Pierre Verbeeren est directeur de Médecins du Monde. Selon lui, la situation au parc Maximilien n’est pas sous contrôle.

Sur le plan médical, que constate Médecins du Monde ?

"Les personnes qui sont au parc Maximilien sont très mal en point, surtout sur le plan psychique. À l’inverse des demandeurs d’asile arrivés il y a deux ans ( pendant la crise d’asile, NdlR), leur parcours a été beaucoup plus éprouvant. Ils ont été et sont encore rejetés de tous les côtés. Ils ont vraiment besoin de se reposer pour souffler."

Des cas de gale et de tuberculose ont été détectés. Ces maladies ont-elles été contractées ici ?

"Oui, absolument, ils les ont attrapées ici. Et c’est à 100 % dû aux conditions sanitaires dans lesquelles ils vivent. Les migrants n’importent pas de maladies en Belgique, ils sont partis de chez eux en bonne santé. Leurs défenses immunitaires sont détruites et ils sont donc plus sujets aux maladies, contrairement au reste de la population. Les autorités disent qu’elles ne veulent pas d’un deuxième Calais mais Bruxelles n’a rien d’un Calais. Ça n’avait rien de confortable mais il y avait des tentes, des réchauds, des magasins, des containers… À Bruxelles, il n’y a rien. Rien pour se protéger."

Comment s’organise le suivi médical ?

"Soigner dans la rue est incertain et compliqué. Prenez la gale, par exemple. Pour l’éradiquer, il faut laver les vêtements à 60° et changer les draps dans lesquels vous dormez. Ce qui est difficile, quand tout ce que vous avez tient dans un sac à dos. Le suivi du traitement est également compliqué parce qu’on ne peut pas vérifier qu’ils le prennent. Cela ne veut pas dire qu’ils vont infecter les autres : le risque de contamination existe mais entre eux. Le reste de la population n’est pas aussi fragile ou exposé. Pareil pour le dépistage… C’est d’ailleurs pour ça qu’on veut un centre d’orientation, qui offre des conseils juridiques et des soins médicaux."

Justement, le fédéral se montre très critique envers la création d’un tel centre…

"Oui. L’argument du secrétaire d’État Theo Francken est que ça créerait un appel d’air. Mais on parle de 450 personnes ! Qu’on ne parle pas d’appel d’air ! 450 personnes, c’est tout à fait contrôlable. C’est contrôlable mais ce n’est pas sous contrôle. Or, c’est précisément ça que veut la population belge."

Des opérations de police, fortement critiquées par les associations du terrain, dont Médecins du Monde, ont pourtant été menées pour "contrôler la situation".

"Ce n’est pas parce qu’on contrôle les gens qu’on contrôle la situation. Les policiers - qui obéissent aux ordres - viennent ici et les délogent. Mais quelques heures ou quelques jours plus tard, les migrants reviennent. Ce n’est pas du contrôle. Cela revient tout simplement à rendre le problème invisible. M. Francken est très fort pour ça, c’est un prestidigitateur ! Il ne solutionne rien. Oui, il y a moins de personnes au parc Maximilien aujourd’hui. Ils sont donc moins visibles aux yeux de la population. Mais ils viennent toujours chez nous pour une consultation. L’honnêteté médicale nous oblige à dire que le problème est toujours là."