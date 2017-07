Quelles conclusions tirez-vous de votre visite à Kos ?

"Il y a beaucoup d’experts qui disent que les résidents n’y sont pas en sécurité. Je sais que la situation est meilleure à Kos que dans d’autres centres, comme celui de Lesbos, où c’est plus beaucoup plus compliqué. La Grèce a fait énormément d’efforts. Il y a deux ans, c’était le chaos. Aujourd’hui, nous savons exactement qui entre dans la zone Schengen. Les réfugiés sont accueillis dans des appartements. Les conditions de détention dans les centres fermés sont humaines. Bien sûr, il y a encore des améliorations à faire, mais le système fonctionne."

Pourquoi c’est important, pour la Belgique, que ce système fonctionne ?

"La Grèce est un pays de transit. Personne ne veut y rester. Nous (mais aussi les Pays-Bas, l’Angleterre, l’Allemagne, etc.) sommes un pays de destination. Donc, si on ne contrôle pas les frontières de Schengen, c’est le chaos. Ça l’a été. En 2015, beaucoup de gens ne comprenaient pas ce chaos. On voyait des gens arriver par centaines, par milliers, tous les jours et on avait l’impression que rien n’était contrôlé. C’est pour ça que je suis impressionné par les avancées de la Grèce : la situation est désormais sous contrôle."

Un tel contrôle a aussi été rendu possible grâce à l’accord avec la Turquie. Mais le président Erdogan menace souvent de rouvrir les vannes. L’Europe est-elle préparée s’il met ses menaces à exécution ?

" (soupir) … Erdogan joue un jeu dangereux. Je sais que cet accord est controversé. Ce n’est pas facile de passer un accord avec quelqu’un comme lui. Mais l’accord porte ses fruits, c’est un fait."

(...)