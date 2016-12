Octobre 2014, la suédoise entre en fonction. Dans ses rangs, un jeune nationaliste flamand, inconnu au bataillon, du côté francophone du moins. Theo Franckqui ? 48 heures après sa prestation de serment, le Lubeekois fait les gros titres. On réclame sa démission. En cause : sa présence à l’anniversaire de Bob Maes, un ancien collaborateur, sénateur de la Volksunie et fondateur du Vlaamse Militanten Orde (VMO), une milice d’extrême droite flamande créée après la Seconde Guerre mondiale.

Deux ans plus tard, le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration fait régulièrement la Une des journaux, au Sud comme au Nord du pays. De plus en plus populaire en Wallonie, Theo Francken est adulé en Flandre. D’ailleurs, ce jeudi, nos confrères du Het Nieuwsblad lui ont carrément accordé la deuxième place de leur Top 50. C’est loin - très loin - devant Bart De Wever. Le quotidien confie au président de la N-VA la 41e place et à Jan Jambon, autre homme fort du parti, la 37e. Même Maggie De Block, ex-superstar belge, en prend aussi pour son grade : la ministre de la Santé était la personnalité politique préférée des Belges en 2015. Le journal flamand la classe 42e. En politique, seul Paul Magnette (7e position), le talonne, devant Charles Michel (11e).

Comment cet ex-député a-t-il réussi à passer devant tout le monde en 48 mois ? L’ascension fulgurante de sa cote de popularité s’explique notamment par l’arrivée de la crise migratoire. Moins d’un an après sa prise de fonction, la gestion du préaccueil des demandeurs d’asile l’a constamment placé au centre de l’actualité. En effet, l’année dernière, le portefeuille Asile et Migration a pesé très lourd dans la balance.

En 2016, Theo Francken, véritable serial twitter, a continué de surfer sur la vague. De sondage en sondage, de baromètre en baromètre, de polémique en polémique. Très nombreuses, elles ont fait couler beaucoup d’encre - la dernière en date concernant la famille syrienne en est la preuve - elles n’ont visiblement eu aucun impact négatif en termes de popularité, que du contraire.





Une autre famille fâche Theo Francken

Alors que le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration craignait que le cas de la famille syrienne fasse jurisprudence, une autre affaire, cette fois d’une famille afghane, pointe le bout de son nez. Theo Francken (N-VA) redoute qu’elle puisse établir un précédent.

Dans ce cas-ci, le Conseil du Contentieux des Étrangers (CCE) a refusé de renvoyer une famille afghane en Allemagne, estimant qu’"un accueil digne n’est pas garanti".La famille - une mère et cinq enfants - a rentré une première demande d’asile en Allemagne.

Conformément à la procédure Dublin, c’est donc Berlin qui doit les prendre en charge et non pas la Belgique. Mais selon le CCE, qui suit le raisonnement de la mère, les centres d’accueil sont submergés et les enfants se retrouvent dans des tentes ou des conteneurs avec des installations sanitaires limitées et sans aucune forme de vie privée. Résultat : la demande d’asile sera quand même traitée en Belgique.

Cela n’a pas du tout plu à Theo Francken, qui a critiqué le règlement Dublin sur le réseau social Twitter. Selon lui, cette procédure "favorise dans les faits les mauvais élèves et punit les bons".

Par "bons", le secrétaire d’État entend la Belgique et l’Allemagne. Et par "punition", le fait de devoir l’accueillir avec ses cinq enfants.