Le réalisateur et journaliste Thierry Michel a annoncé vendredi avoir déposé plainte "pour des faits de menaces écrites" proférées sur le réseau Whatsapp en raison, selon lui, de sa proximité avec le gynécologue congolais Denis Mukwege, qu'il a accompagné à Oslo le 10 décembre lors de la remise du prix Nobel de la paix et auquel il a consacré l'un de ses films. "Cela a commencé, après l'attribution du prix Nobel de la paix, prix considéré par les chantres du pouvoir (de Kinshasa, ndlr) comme +le prix de la haine, un prix qui a sali le pays (la République démocratique du Congo) et dont le docteur devra payer le prix+", a expliqué Thierry Michel à l'agence Belga.

Il a ajouté avoir subi "une campagne d'invectives, de diffamations vulgaires, mensongères, calomnieuses, malveillantes, d'un véritable lynchage intellectuel, et de menaces ciblées par réseaux interposés".

"Sachez que toi réalisateur de film et ton ami mukwege vous allez devoir payer ça très chère (sic)", est l'un de messages qui circulaient sur Whatsapp.

Un autre affirmait: "Tu vas faire quoi maintenant que les kabilistes s'en prennent à toi. Tu sais que c'est au moins la 2ème fois, pcq tu leur avait cherché des poux lors du procès Chebeya (le thème d'un autre film, sur le procès des assassins présumés du défenseur congolais des droits de l'homme Floribert Chebeya). Nous on ne peut rien pour toi. Tout au plus, t'écrire, nous moquer de toi, te huer au marché de Noël de Liège, ... Mais on ne te viendra pas au secours (sic)".

Selon Thierry Michel, cette campagne se poursuit, principalement sur le groupe Whatsapp Cheikfitanews, qu'il estime proche du parti d'opposition congolais l'UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès social).

"J'ai été contraint de porter plainte", a souligné le réalisateur, précisant que cette plainte avait été déposée mardi auprès de la police de Liège.

Selon lui, Cheik Fita, l'administrateur de ce groupe Whatsapp, a toutefois appelé les membres de son groupe à la retenue et à expulsé le plus menaçant des intervenants du groupe.

"Je me réserve cependant le droit de me porter partie civile contre les personnes qui cherchent à me nuire et me menacent", a conclu le cinéaste.