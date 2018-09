Le SNPS les invite à prendre soin de leur santé en cette journée de bien-être au travail

Ce mardi sera la journée nationale du Bien-être au travail. L’occasion pour le syndicat de police SNPS d’inviter tous les policiers du pays à se rendre chez leur médecin. “Au vu des mesures prises par le gouvernement, génératrices de fatigue, de stress, de dangers physiques et donc de risques graves pour la santé des travailleurs, nous conseillons aux policiers de se rendre ce mardi chez leur médecin afin d’effectuer un check-up et/ou de prendre toutes mesures propres à préserver ou améliorer leur santé”, précise le secrétaire national du SNPS, Thierry Belin. Et ce dernier, d’ajouter que “le gouvernement n’a eu cesse ces dernières années de détricoter le statut des policiers en particulier. La carrière allongée et les conditions de travail plus pénibles encore qu’auparavant ne nous laissent pas d’autre alternative que d’appeler nos membres à la plus grande prudence médicale”.

Le syndicat espère naturellement que les policiers répondront en nombre à cet appel pour le moins inédit.