Un incident étrange s’est déroulé à l’aube hier, en gare de Forest-formation. À 5 h, un train à vide, sans conducteur et sans passagers, a parcouru 500 mètres avant de dérailler.

Thierry Ney, porte-parole de la SNCB, explique que c’est grâce au système de déraillement d’urgence que le train a été stoppé. Sans lui, la double motrice aurait pu continuer jusqu’en zone dite commerciale, là où circulent les trains-voyageurs. Plus de peur que de mal, donc, mais pour la CGSP-Cheminots, c’est "la goutte qui fait déborder le vase". "Les freins d’urgence n’ont pas fonctionné, ce qui est totalement anormal", fustige ainsi Philippe Dubois, secrétaire permanent du syndicat, qui souligne d’autres incidents ces dernières semaines, toujours à Forest-formation. De son côté, la SNCB prend l’affaire très au sérieux. Une enquête a été lancée : personne ne peut expliquer la course du train fantôme.

Plusieurs scénarios

La vraie question est là : un train peut-il démarrer seul ? S’il est possible - même si c’est extrêmement rare - que de vieilles machines roulent en solo (souvenez-vous, en février, un train avait parcouru 12 kilomètres sans conducteur entre Tirlemont et Landen), c’est en revanche impossible avec une rame Desiro. D’ailleurs, si le conducteur sort de la cabine, il doit tourner une clé pour fermer la portière. Cette clé enclenche un système, un peu comme un frein à main (dans le jargon ferroviaire, on appelle ça un inverseur de sens de marche).

Bref, impossible que le train ME 3965 ne soit parti sans un petit coup de pouce… Ou une panne. "C’est difficile de savoir à quoi c’est dû. Une défaillance technique ? Un acte de malveillance ? Un défaut de surveillance dû au manque de personnel présent ? Une panne d’électricité ? Beaucoup de scénarios sont possibles", confie un conducteur averti.

Selon Philippe Dubois, à ce stade, la piste électrique serait privilégiée. En effet, pour que le système fonctionne, il faut impérativement de l’électricité. Sans courant, le pantographe qui connecte le train à la caténaire tombe, les freins à air comprimé lâchent et les roues du train sont libérées.