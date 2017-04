En l'espace de quelques jours, le FAST (Fugitive Active Search Team) de la police fédérale a mis la main sur trois fugitifs recherchés internationalement et répertoriés sur les listes "most wanted" de leur pays d'origine, indique-t-elle vendredi.

Krzystof P., condamné en mars 2011 à une peine d'emprisonnement de six ans, a été arrêté mardi matin à Evere. La veille, c'est Rafal B., condamné à 11 ans de prison pour traite d'êtres humains, appartenance à une organisation criminelle et trafic de drogue, qui avait été interpellé à Rhodes-saint-Genèse. Il vivait illégalement en Belgique depuis sept ans avec de faux documents d'identité. Tous deux figuraient sur la liste "most wanted" polonaise. Ils ont été placés en état d'arrestation afin de pouvoir être traduits en justice en Pologne.

Jeudi, un troisième criminel étranger a été arrêté à Ixelles. Levent B. était recherché par l'Albanie depuis des années pour un meurtre commis en 1997. Il avait été condamné en 2014 à une peine de 17 ans et 7 mois d'emprisonnement. Il a été écroué à la prison de Saint-Gilles et sera prochaine extradé vers l'Albanie.