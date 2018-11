Aujourd'hui, c'est la journée sans e-mail. Cette journée thématique a pour objectif de sensibiliser le public à l’énorme quantité de courriers électroniques traités quotidiennement et à l’inefficacité qui en découle souvent.

Le vendredi 30 novembre est organisé en Belgique, pour la onzième année consécutive, une journée sans courriel. Il est demandé, à l'occasion de cette journée, aux personnes et aux entreprises d'envoyer le moins de mails possibles. Mais dans les faits, est-ce réalisable ? En tout cas, les initiateurs du projet encouragent les personnes à communiquer par téléphone ou directement entre elles plutôt que par mail.

Mais aujourd'hui, force est de constater que nous utilisons de moins en moins l’un des moyens de communication les plus puissants à notre disposition, à savoir notre voix. Très souvent, on constate, impuissant, que nos collègues dans l'open space ne se parlent plus ou très peu, mais préfèrent s'envoyaient des e-mails alors qu'ils sont assis juste à côté ou à quelques mètres. Quand d'autres se déplacent jusqu'à notre bureau pour s'assurer qu'on ait bien reçu... leur mail !

Trois mois et demi de l'année devant nos mails

(...)