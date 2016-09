Trop de jeunes chômeurs wallons n’ont que le CEB en poche

Belgique

L’année dernière, ils ont été 27.000 jeunes de 18 à 24 ans à pousser la porte du Forem pour la première fois. Si une partie d’entre eux, bien qualifiée, ne devrait pas avoir trop de problèmes à décrocher un emploi dans les mois à venir, ce n’est pas le cas de tout monde. Ils étaient en effet 2.794 à avoir comme tout bagage le CEB, 3.218 n’avaient complété que le 2 e degré du secondaire. En d’autres mots, un jeune chômeur wallon sur cinq n’a pas terminé ses humanités.

"Pour ces jeunes, l’école a souvent été une longue suite d’échecs. Ils sont aussi parfois victimes d’un désengagement de la part de leurs parents. Il faut aussi préciser que le fait que les filières qualifiantes manquent d’attractivité a pu les pousser à abandonner plutôt qu’à s’y engager", explique Philippe Jeuniaux, conseiller au Forem.

Mais la question qui se pose est : comment peut-on réussir à insérer ces jeunes sur le marché du travail ? "Le processus est long. Les jeunes ont tendance à vouloir tout tout de suite mais ils doivent apprendre à faire preuve de patience. Nous commençons d’abord par comprendre quel est leur projet. Mais attention, il faut vérifier qu’ils ont les acquis de base. Par exemple, pour démarrer une formation de couvreur, il faut connaître le théorème de Pythagore. Nous avons donc mis en place un système de formation basé directement sur le pratique, plutôt que sur le théorique", poursuit M. Jeuniaux.

De cette façon, tous les rêves sont permis pour ces demandeurs d’emploi pas comme les autres. "Nous avons beaucoup de demande pour le métier d’aide-soignant ou d’infirmière. Nous pouvons proposer ce type de formation à tout le monde via les partenariats entre le Forem et de nombreux établissements de formations. Nous proposons aussi à ces jeunes de faire des ‘essais métier’. Le principe est simple: si la personne veut travailler dans le domaine de la construction, elle a l’occasion de s’essayer à différents métiers avant de choisir celui qui lui plaît le plus. Nous essayons aussi de faire participer au maximum les entreprises avec d’identifier avec eux les profils qu’elles recherchent."

Mais en général, ces jeunes se tournent plutôt vers des métiers de l’Horeca ou de la vente. Ils choisissent aussi souvent des formations plus surprenantes. Ainsi, la formation la plus demandée auprès de Bruxelles Formation est celle qui mène au métier de chauffeur routier.





"Notre réussite, c’est quand ils reviennent et nous disent qu’ils travaillent"

Il est midi, et dans la cuisine d’Arpaije, située à deux pas de la place Flagey, on se prépare à l’arrivée des premiers clients.

Ce restaurant pas comme les autres a fait de la formation par le travail sa spécialité. En effet , ce sont des stagiaires, encadrés par des formateurs qui préparent les 35 repas servis quotidiennement.

Ce sont tous des adultes demandeurs d’emploi de longue durée et dont le diplôme le plus élevé est le CESI (troisième année de secondaire). Certains stagiaires n’ont pas obtenu le CEB.

Au terme des six mois de formation, l’ASBL Arpaije leur permet, grâce aux compétences nouvellement acquises et à l’attestation obtenue, de se lancer sur le marché de l’emploi.

"Il y en a qui viennent avec des bases et d’autres qui ont davantage besoin d’être tirés. Ils ont tous des parcours différents, mais au final, notre réussite c’est quand ils reviennent et nous disent qu’ils travaillent", confie Denis, formateur en cuisine.

Le programme de la formation est bien rempli : le matin, les stagiaires suivent une heure de cours généraux (mathématiques, histoire, français) dispensée par une formatrice puis se lancent dans la préparation des repas. La formation les entraîne également au service en salle et ils terminent leur parcours par un stage à l’extérieur.

Un des grands atouts de la formation ? Le contact direct avec les clients. "On a tout de suite des retours, c’est motivant", explique Denis. Et les clients semblent ravis aussi.

En dix-neuf ans , Arpaije a su fidéliser un public d’habitués, attirés à la fois par le projet social défendu par l’ASBL et par la qualité des repas."C’est devenu un point de repère, un rendez-vous. Et surtout, j’ai des papilles gustatives et les formateurs imposent une qualité", explique Tom, qui mange à Arpaije plusieurs fois par semaine.





"J’aimerais ouvrir un restaurant"

Abdelhamid rêve de travailler en tant que cuisinier depuis de longues années.

Il a entamé sa première formation en 2009 mais des soucis de santé l’ont empêché de la suivre jusqu’au bout.

Au chômage pendant plusieurs mois, il suit actuellement une formation de commis de cuisine à l’ASBL Arpaije.

"Les chefs nous aident beaucoup et on apprend beaucoup de choses. Ils nous aident à récupérer les plats un peu ratés. On fait aussi de la salle. C’est important que les clients voient qui cuisine et est derrière leur plat", confie-t-il, manifestement satisfait de sa formation.

Et après, Arpaije ? "J’aimerais un jour ouvrir un restaurant. Pas directement après, mais petit à petit" , confie le stagiaire.