Le chef du groupe de Groen à la Chambre, Kristof Calvo, a suggéré dimanche une réduction du nombre de mandats politiques en Belgique en supprimant notamment le Sénat et les provinces. "Il y a simplement trop de politiciens professionnels dans notre pays", a-t-il affirmé lors du journal télévisé de la chaîne privée VTM.

Des critiques se sont élevées cette semaine contre le système d’indemnités de sortie des députés. Le secrétaire d’État Pieter De Crem (CD&V), qui a annoncé mardi qu’il abandonnait la politique nationale, a confirmé qu’il percevrait bien l’indemnité de 390 000 euros à laquelle il a droit.

Plus tôt dans la semaine, M. Calvo avait déjà plaidé en faveur d’une nouvelle modification du statut des responsables politiciens en le rendant comparable à celui des travailleurs ordinaires.

Dimanche, le député écologiste a également plaidé pour une réduction du nombre de mandataires politiques.

"Nous ne devons pas seulement veiller à dépenser moins d’euros pour les politiciens existants, mais aussi veiller à ce qu’il y ait moins de politiciens professionnels. Il n’y a jamais suffisamment de personnes en politique, mais il y a simplement trop de politiciens professionnels dans ce pays", a-t-il souligné.

Il a suggéré de supprimer le Sénat et les provinces, de réduire le nombre de communes et d’intercommunales et d’adopter des structures politiques "plus simples" à Bruxelles.

Le député Groen a été rejoint par l’eurodéputé Gerolf Annemans (Vlaams Belang), qui a estimé lors de l’émission de "De Zevende Dag" de la chaîne publique VRT que la Belgique comptait "beaucoup trop de parlementaires".

Quant au chef de groupe N-VA à la Chambre, Peter De Roover, il a rappelé que son parti avait déjà proposé de réduire le nombre de parlementaires, comme celui des députés, de 150 à 100. "Mais tout le monde ne réagit pas avec le même enthousiasme", a-t-il souligné.

Le député nationaliste et son collègue de l’Open VLD Patrick Dewael ont ainsi qualifié de "bonne idée" la suggestion de supprimer le Sénat.