Un coq pour le logo de la Wallonie? Du déjà vu? Paul Magnette (PS) veut un logo unique.

Cité par L'Echo, le cabinet du ministre-président travaille depuis quelques mois sur un nouveau visuel qui remplacera tous les logos représentant la Wallonie, "Les gens se perdent avec tous les logos différents qui ont déjà été mis en place. Il n’y a pas vraiment de lien qui les rattache à la construction wallonne."

Mais à quoi ressemblera ce nouveau logo? A un coq wallon... En un peu plus rouge. On retrouverait le coq rouge avec à sa droite, l'inscription "Wallonie".

La proposition fait débat au sein des différents partis. Certains pensent à un mauvais coup de com' de la part du parti socialiste qui voudrait un coq plus "rouge", "plus socialiste", d'autres affirment qu'il est grand temps d'avoir un logo plus clair pour toute la Wallonie.

Pierre-Yves Jeholet (MR) se moque, d'ailleurs, un peu de l'initiative sur Twitter.

L'étude chargée de déterminer le nouveau graphisme du logo coûterait 20.000 euros. La dépense semble fort exagérée pour un simple logo, un peu moins lorsque l'on sait que le dernier en date avait coûté pas moins de 60.000 euros.

Mais le cabinet de Magnette, toujours interviewé par L'Echo, insiste sur le fait que ce changement ne coûtera rien. "La mise en place du logo se fera au fur et à mesure du renouvellement des stocks." Certains ont du mal à croire que le changement du logo sur les différentes sociétés comme le TEC, l'IFAPME ou encore l'AWEX, restera sans coût.