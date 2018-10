Uber augmente son attention sur la sécurité et crée une boîte à outils de sécurité pour ses utilisateurs dans 38 pays. Dans les nouvelles fonctionnalités il y aura entre autres : le centre de sécurité, les contacts de confiance, le partage de trajet, le bouton d'assistance d'urgence et les alertes de vitesse personnalisables.

Uber, l'entreprise technologique américaine qui développe et exploite des applications mobiles de mise en contact d'utilisateurs avec des conducteurs réalisant des services de transport, vient tout juste d'annoncer la création d’une nouvelle boîte à outils de sécurité qui, au cours des prochaines semaines, sera distribuée aux millions d’utilisateurs de l’application à travers l’Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. La boîte à outils présentera de nouvelles fonctionnalités innovantes visant à élever le niveau de sécurité et à accroître la transparence, la responsabilité et la tranquillité d'esprit de tous les utilisateurs.

Depuis le lancement de l'application, Uber a fourni à des millions de personnes une technologie leur permettant de se déplacer grâce un simple mouvement du pouce, de suivre chaque trajet avec la technologie GPS et de signaler les problèmes à tout moment, avec une équipe sécurité performante. Avec l'introduction de nouvelles fonctionnalités de sécurité, l'entreprise vise à doubler la sécurité et permettre à la communauté Uber de se déplacer de manière encore plus sûre.

Les fonctionnalités qui seront introduites dans la nouvelle trousse à outils relative à la sécurité des conducteurs et des voyageurs comprennent :

Bouton d'urgence - En appuyant simplement sur un bouton de l'application, les passagers et les conducteurs / coursiers peuvent se connecter directement au service d'assistance d'urgence en cas de besoin.

Contacts de confiance - Les passagers peuvent désormais désigner cinq personnes comme « contacts de confiance » et, d'un simple clic, partager leurs informations de voyage avec eux. Cet outil est facilement personnalisable dans leur système de préférence de voyage.

Centre de sécurité - Un nouvel onglet de l’application hébergera des informations sur les assurances, les consignes à l'intention de la communauté d’Uber, des conseils de sécurité élaborés avec l'application de la loi, etc.

Alertes de vitesse - Une fonctionnalité qui rappelle aux conducteurs et aux partenaires de prestation de services de maintenir une vitesse de sécurité respectant les limitations de vitesse indiquées.

"Avec, chaque jour, plus de 15 millions de voyages sur l'application Uber, rien n'est plus important que la sécurité des coursiers, des conducteurs et des passagers. Au cours de la dernière année, nous avons travaillé au développement de produits innovants qui augmentent la transparence, la responsabilité et la tranquillité d’esprit de tous les utilisateurs. Le lancement de nos nouvelles fonctionnalités de la boîte à outils de sécurité à travers l’Europe est la prochaine étape pour nous assurer que tout le monde reste en sécurité et connecté, où que l’on soit", déclare Sachin Kansal, responsable mondial des produits de sécurité d’Uber.