La réforme des allocations familiales à Bruxelles était attendue ces derniers jours. Bonne nouvelle, un accord a été trouvé aujourd'hui. Rudi Vervoort doit annoncer d'ici la fin de journée les détails de celui-ci. Selon le journal L'Echo, les premiers effets sont les suivants:

Aucun ménage ne verrait ses allocations baisser entre décembre 2019 et janvier 2020, année à laquelle toutes les familles bruxelloises basculeront en même temps dans le nouveau modèle d'allocations.

Mieux, la réforme permettrait à 128.000 familles sur 168.000 d'être gagnantes, selon le gouvernement bruxellois.

La Cocom (Commission communautaire commune) sera restructurée d'un point de vue financier, étant donné que, depuis 2011, lors de la sixième réforme de l'État, c'est elle qui doit gérer les allocations familiales.

Toujours selon l'Echo, le nouveau modèle serait assez coûteux mais le financement serait géré par le budget régional, ce qui n'impacterait pas les différentes politiques sociales.

Le montant de base pour chaque enfant sera bien de 150€ par enfant, assorti de correctifs sociaux. Le gouvernement le répète, cette modification ne laissera aucune famille sur le côté, personne ne serait lésé. Un "stand still" sera mis en place pour s'en assurer. La prime de naissance pour le premier enfant a été fixée quant à elle à 1.100 € et 500 € pour les suivants.

"Ce montant de base élevé me semblait primordial : il aurait été illisible de ne pas avoir un montant proche de celui proposé par les deux autres Régions et il n’y avait pas de raison que les familles bruxelloises reçoivent moins pour leurs enfants comparativement aux petits wallons et petits flamands, peu importe que le système ait été régionalisé ! C’est un message important à la classe moyenne, à ces Bruxellois qui travaillent : à Bruxelles aussi, votre enfant mérite d’être soutenu de la même façon que dans le reste du pays", a commenté Céline Fremault (CDH), ministre bruxelloise en charge des affaires sociales au sein de la Cocom.

"Nous avons voulu un taux de base unique par enfant, peu importe son rang. On optimalise ainsi le soutien aux familles par un montant de base fort de 150€ par enfant. Il reste à ce niveau pour les enfants uniques de familles dont les revenus excèdent le plafond prévu pour l’octroi des suppléments. (45 000 euros) Pour tous les autres, le taux de base est de 160€ à partir de 12 ans et atteint 170€ à partir de 18 ans", ajoute la ministre.

Actuellement, les suppléments sociaux sont octroyés suivant une double condition de revenu et de statut socio-professionnel. "Cette situation est génératrice d’injustice et présente un risque de piège à l’emploi. Nous avons donc opté pour une porte d’entrée unique : les revenus", précise Céline Fremault.

Concrètement, les familles dont les revenus annuels sont inférieurs à 31.000€ recevront des suppléments qui varient en fonction du nombre d’enfants dans le ménage et de l’âge des enfants.

les familles avec un seul enfant recevront par mois, un supplément de 40€ jusqu’à l’âge de 11 ans, et 50€ au-delà.

Les familles comptant deux enfants recevront par mois et par enfant, un supplément de 70€ jusqu’à l’âge de 11 ans, et 80€ au-delà.

Les familles nombreuses recevront mensuellement par enfant un supplément de 110€ jusqu’à l’âge de 11 ans et 120 au-delà.



Les familles monoparentales, catégorie en augmentation croissante et particulièrement fragile, reçoivent en plus un supplément par mois par enfant de 10€ si la famille compte deux enfants. Ce supplément atteint 20€ par mois par enfant pour les familles nombreuses monoparentales.

Pour être plus concret :

Une famille monoparentale avec un enfant de 5 ans qui gagnait 144,57 € sous le régime actuel, recevra 180 € en 2020 et 190 € en 2026.

Une famille de revenus en dessous de 31.000 € bruts/an, avec deux enfants de 11 et 5 ans, qui perçoit 289 € actuellement, recevra 420 € en 2020 et 440 € lorsque le régime sera en vitesse de croisière en 2026.

