Belgique Le prince Laurent et la princesse Claire n’étaient pas présents.

A l’occasion de ses 5 ans de règne, le roi Philippe a assisté vendredi soir avec la reine Mathilde au Bal national, donné pour la 15e année consécutive sur la place du Jeu de Balle à Bruxelles. Environ 14.000 personnes ont pris part à cet événement populaire, a annoncé Sophie Dupavé, chargée de la communication.

Le public était nombreux dès le début. Les couleurs belges noir, jaune et rouge habillaient la foule et le devant de la scène. Un écran géant a cette année été installé à l’arrière des artistes, ce qui a permis d’animer le spectacle de projections variées. Un écran géant a également été placé à droite de la scène, comme les années précédentes.

© REPORTERS



© REPORTERS



© REPORTERS



Le prince Laurent et la princesse Claire absents

Le bal s’est ouvert à 19 h avec une chorégraphie collective dirigée par le groupe de danseurs Unik Party. Se sont ensuite succédé sur scène le sosie de Johnny Hallyday, la chanteuse Liliane Saint-Pierre qui a mis à l’honneur les années 80 et le boys band flamand des années 90 «Get ready !».

Le couple royal a fait son entrée peu avant 21h45 aux côtés du bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close. Ils ont rejoint la tribune d’honneur. Le Palais a précisé que la présence du prince Laurent et de la princesse Claire n’était pas prévue au bal, contrairement à ce qui avait été annoncé dans le communiqué de la Ville.

Vers 22 h, un groupe de saxophonistes a joué l’air de la chanson «Joyeux anniversaire». Un gâteau a été affiché sur l’écran de la scène et les bougies ont été soufflées avec le public. Des lots de ballons noirs, jaunes et rouges ont été élevés au-dessus du public et se sont envolés dans le ciel. Les saxophonistes ont ensuite joué la chanson «Alors on danse» de Stromae.

Joyeux anniversaire

Avec sa guitare, Alec Mansion du groupe Léopold Nord a repris le micro pour faire chanter au public des tubes des années 60 à 80. Il a terminé son show avec sa chanson à succès «C’est l’amour». Lio et Plastic Bertrand ont ensuite chanté en duo et en solo leurs grands titres comme «Les brunes ne comptent pas pour des prunes» et «Ça plane pour moi», ainsi que «Sur un prélude de Bach» de Maurane, décédée début mai.

Le public a chanté un joyeux anniversaire au roi et à la reine pour leur départ du bal peu avant 23 h. DJ Daddy K et le groupe The Planes ont clôturé le bal jusqu’à 01H00 du matin.

Thierry De Coster et Max Lamenace ont incarné Berre et Swa, les concierges de la place du jeu de Balle qui ont présenté les artistes sur scène.

© REPORTERS