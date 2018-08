Gert-Jan Dobbelaere, un Belge de 23 ans originaire de Zaventem et déclaré disparu depuis plus d'une semaine, a été retrouvé sain et sauf en Bosnie-Herzegovine, ont indiqué plusieurs media ainsi que sa famille dans une publication Facebook.

Le jeune homme était parti en voiture le 18 juillet pour faire un tour d'Europe.

Après la Suisse, l'Autriche, et la Slovénie, il a rejoint la Croatie. Sa famille avait encore eu des nouvelles de lui alors qu'il était à Dubrovnik, le 27 juillet. Mais depuis cette date, il n'avait plus donné signe de vie, bien qu'il ait encore été aperçu le 29 juillet à Sarajevo, la capitale de Bosnie-Herzegovine. Gert-Jan devait pourtant rentrer en Belgique le 31 juillet.

Le parquet de Hal-Vilvorde a ouvert une enquête dans laquelle étaient engagés Child Focus, Interpol ainsi que la cellule des personnes disparues de la police fédérale.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, il a été rapporté que le jeune homme avait été retrouvé. Les circonstances de la disparition sont encore floues.