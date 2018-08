Un Belge a été le seul gagnant au rang 1 du tirage EuroMillions de mardi soir, a annoncé la Loterie nationale. Il remporte la coquette somme de 107.839.228 euros.

Pour décrocher ce jackpot, l’heureux joueur devait cocher les numéros 16, 23, 42, 43, 49, ainsi que les étoiles 10 et 12. Grâce à cinq bons numéros et une étoile, six Européens, dont un Belge, ont eux remporté la somme de 193.673 euros.

Mercredi soir, le gagnant ne s’était toujours pas manifesté auprès de la Loterie. "On ne sait pas encore qui c’est. Si ça se trouve, il est parti en vacances et ne sait pas encore qu’il a gagné. Il a peut-être entendu que quelqu’un avait gagné cette somme et n’a pas encore vérifié son ticket", explique Jean-François Mahieu, porte-parole de la Loterie nationale.

Impossible aussi de savoir de quelle région du pays est issu le joueur. "On a sans doute la possibilité de le savoir mais même si on le savait, on ne dirait rien. On ne communique jamais d’informations personnelles sans l’autorisation du gagnant."

Ce dernier dispose de vingt semaines pour se manifester auprès de la Loterie nationale. Passé ce délai, si personne n’a réclamé le montant, il est redistribué.

Une fois que le gagnant s’est manifesté auprès de la Loterie nationale, il doit choisir une banque. "Il peut soit garder sa banque habituelle, soit choisir une banque privée spécialisée dans les grands montants et peut-être plus discrète", précise le porte-parole. La Loterie se charge ensuite d’effectuer le virement sur le nouveau compte. Elle dispose d’une semaine pour effectuer le virement. Et pour les gagnants du Lotto, le délai est encore plus court : il est réduit à un seul petit jour. "Ça prend un peu plus de temps pour l’EuroMillions parce que c’est un tirage qui se fait avec plusieurs pays européens et la Belgique n’est pas la seule à participer au montant total", précise Jean-François Mahieu.