En 2015, 17,5% des jeunes Belges âgés de 20 à 24 ans étaient sans emploi, n'allaient plus à l'école, et ne suivaient aucune formation, selon les chiffres d'Eurostat, relayés samedi dans Sudpresse.

Des différences sont également observées entre régions: 22,4% des jeunes sont concernés en Wallonie et 24% à Bruxelles, contre 13,2% en Flandre, d'après les données du ministre de l'Emploi, Kris Peeters. Selon des données d'Eurostat, pour la classe des 20 à 24 ans, les "NEETs" (terme qui désigne des jeunes qui n'ont pas d'emploi et ne suivent pas d'études) représentaient 17,5% du total de cette tranche d'âge en 2015, contre 17% en 2014.

Le choix des 20 à 24 ans correspond à l'âge classique où s'effectue la transition entre étude et travail. La situation belge se révèle nettement plus problématique qu'aux Pays-Bas (7,2%) et en Allemagne (9,3%). Seule la France fait pire avec 18,1 %, indique Sudpresse.

Le ministre de l'Emploi, Kris Peeters a fourni les données région par région. La situation est nettement plus problématique en Wallonie et à Bruxelles qu'en Flandre. Dans le sud du pays, en 2015, on compte 22,4% (22% en 2014) de jeunes "NEETs" et 24% à Bruxelles (22,4% en 2014). En Flandre, on compte 13,2% de jeunes dans cette catégorie.

Ces données s'expliquent principalement par le haut taux de chômage des jeunes en Belgique francophone, selon Sudpresse.