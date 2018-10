Ce n’est plus à prouver, le Belge a la bougeotte quand il s’agit de changer d’air professionnellement. Et la pénurie sur le marché du travail augmente encore plus la mobilité de cette main-d’œuvre.

C’est en tout cas ce qui ressort du Guides des salaires 2019 (à paraître prochainement) de Robert Half, une des plus grandes agences de recrutement spécialisées en emploi, finance et comptabilité de Belgique.

D’après cette enquête, pas moins de 48 % des employés belges avouent qu’ils chercheront un nouvel emploi dans l’année à venir. Un salaire trop bas est présenté comme la principale motivation (48 %), suivi par un déséquilibre entre vie privée et vie professionnelle (14,5 %), de mauvaises relations avec son manager (8 %) et de trop faibles possibilités d’évolution (7,8 %).

(...)