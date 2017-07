Après l’affaire - qui n’en était pas une - des chefs scouts irresponsables, une nouvelle histoire où, cette fois-ci, les scouts ont été victimes: un camp de guides installé près du village de Warmifontaine (Neufchâteau) a dû être évacué jeudi soir à cause de harcèlements répétés. Certaines filles ont été prises en charge par une ambulance pour cause de stress aigu. Sur Facebook, un papa tire la sonnette d’alarme.

“Un an de travail et de bénévolat gâché pour des dizaines de jeunes et d'adultes qui ne ménagent pas leur peine, leur sueur ou leurs week-ends!” Sur Facebook, samedi, ce père de famille pousse un cri de colère. Le camp de guides dans lequel sa fille passait une partie de ses vacances a dû être évacué “à la suite d’un harcèlement continu”. Le bourgmestre de Neufchâteau, Dimitri Fourny, a été tenu informé et la police est descendue sur le camp.

Ces intimidations ont eu lieu “dès le début du camp”, le 20 juillet, nous explique le papa. “D’abord, c’était du produit vaisselle versé dans les valises, puis des pétards, tout cela durant la nuit. Des gamines ont fait des crises de stress, une ambulance a dû intervenir”, relate-t-il à nos confrères de LaLibre.be. Il arrive aussi que les tentes sur pilotis, dans lesquelles les scouts dorment en hauteur, soient ciblées. Le cordage est fragilisé pour en faire en sorte que le matériel cède. “Je ne vous fais pas de dessin, nous dit Jean-François Collard, vice-président de la Fédération des scouts. Dans certains cas, les scouts encourent un sérieux danger.”

Avant l’évacuation, des rondes avaient été organisées par des chefs d’unité, mais aussi des parents, pour assurer la sécurité sur le camp, la nuit. Mais les tentatives d’intimidation se sont multipliées. Les guides ont depuis rejoint les garçons de la même unité.

Sur la publication Facebook du papa, abondamment commentée, d’autres parents font état d’un désarroi similaire. Une mère évoque un scénario équivalent à Viroinval.

Mais qui sont ces individus qui ciblent et menacent les unités? La fédération des scouts nous dit n’en avoir “aucune idée”, mais selon les autorités locales, il pourrait s’agir de jeunes du village de Warmifontaine dans ce cas précis.

Ce phénomène n’est pas nouveau. Les camps scouts sont régulièrement la cible d’individus opposés à leur installation, appelés ‘vireurs’, et ce depuis des années. Mais l’animosité prendrait des proportions inédites. “J’ai été scout dans ma jeunesse, confie le papa. Je sais ce que c’est. Cela existe dans certains villages.”

Ces éléments sont-ils reliables à la mauvaise presse dont souffrent les scouts ces derniers temps? Jean-François Collard nuance : “Nous n’avons pas senti d’amplification significative cette année. Mais c’est vrai qu’au fil des années, des actions menées par des personnes extérieures au mouvement sont de plus en plus violentes.”

Le schéma est toujours le même : des dégradations causées pendant que le camp dort. Et pour que la police puisse intervenir, il faut que les malfaiteurs soient pris sur le fait.

Pour le papa à l’origine du coup de sang sur Facebook, les autorités locales devraient “sensibiliser “ à ce problème qui atteint “un niveau important”.