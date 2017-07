Le car de jeunes Belges qui a été touché par une balle dans la nuit de samedi à dimanche en France a très probablement été victime d'une balle perdue, selon la gendarmerie de Tours qui enquête sur l'incident.

Un car transportant une cinquantaine de jeunes qui revenaient de vacances passées en Espagne a été touché par une balle vers 5 heures alors qu'il circulait sur l'A10 à hauteur de Monts (sud de Tours).

La douille a traversé de part en part l'arrière du véhicule, entrant par une vitre de l'aile gauche avant de ressortir du côté droit.

Une enquête pour violence volontaire avec arme a été ouverte, a précisé lundi la gendarmerie de Tours alors que l'expertise de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) à Paris a été sollicitée.

Le car a pu reprendre la route après les constats.

Le Kazou, section de la mutualité chrétienne qui organisait le voyage, sera tenu informé des suites de l'enquête.

Quarante-quatre jeunes de 15 et 16 ans, originaires des environs de Malines et Turnhout, se trouvaient à bord, outre quatre moniteurs, quatre intendants et deux chauffeurs. Après l'incident, ils ont été répartis dans trois autres bus qui revenaient également d'Espagne. Les derniers sont arrivés chez eux vers 17 heures dimanche.