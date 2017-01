Une partie de l'aéroport d'Anvers a été évacuée mardi après que le scan d'un bagage a révélé la possibilité de traces d'expolsifs, a fait savoir la direction de l'aéroport à l'agence Belga.

Le bâtiment dans lequel se trouve le hall des bagages a été évacué. Mais les vols peuvent toujours être opérés grâce à l'ouverture du terminal business au public. Un chien de détection d'explosifs a réagi plusieurs fois positivement lors de l'inspection du bagage à main d'un voyageur, selon les polices locale et fédérale.

La police locale est intervenue sur place pour dresser un périmètre de sécurité et le Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs (SEDEE) a été appelé afin d'inspecter le bagage en question et de le détruire, au besoin.

"Nous avons mis en place les mesures nécessaires dans de telles situations. Mais il est encore trop tôt pour en dire plus", a fait savoir le commandant de l'aéroport, Wim Verbist.