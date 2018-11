Le corps d'une personne non identifiée a été découvert lundi vers 12h30 aux abords des voies de chemin de fer entre les gares de Bruxelles-Nord et de Schaerbeek.

Le corps d'une personne non identifiée a été découvert dimanche après-midi (BIEN: dimanche) aux abords des voies de chemin de fer, non loin du pont Van Praet à Schaerbeek. Le parquet de Bruxelles est descendu sur place avec le laboratoire scientifique et le médecin légiste. La cause de la mort de la victime n'est pas encore connue. Le parquet a requis une autopsie, indique lundi son porte-parole. Un agent de Securail qui se rendait en train vers son travail dimanche après-midi, a eu son attention attirée par ce qui semblaient être des restes humains, et a appelé le dispatching.

Arrivée sur place, la police a déterminé qu'il s'agissait bien de restes humains et un périmètre de sécurité a été établi. Le laboratoire de la police judiciaire et le médecin légiste sont descendus sur place.

Selon les premières constatations, une enquête plus approfondie sera nécessaire pour identifier la victime et la cause de son décès. Son âge, sexe et origine sont pour l'heure inconnus. A ce stade de l'enquête, on ignore si une tierce personnes est intervenue dans le décès. Une autopsie a été requise.

D'après le quotidien La Capitale, le corps serait en décomposition depuis plusieurs mois et démembré.