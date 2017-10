Sans traitement à la sortie de prison, le risque de replonger est grand

Un détenu sur dix est un délinquant sexuel. On en compte plus de 1.000 dans nos prisons. Et dans les établissements de défense sociale, la proportion de délinquants sexuels est encore plus élevée.

"On passe à 40 % de la population des internés à certains endroits, aux Marronniers notamment", nous précise Michèle Janssens, coordinatrice du CAB, le centre d’appui bruxellois chargé de l’évaluation et de l’orientation des auteurs d’infractions à caractère sexuel.

L’enfermement empêche-t-il ces abuseurs de récidiver ? Pas vraiment. "La prison peut les arrêter un temps, c’est bien mais ce n’est pas la solution", affirme Michèle Janssens, rappelant que le taux de récidive chez les délinquants sexuels a été évalué à 27 % de manière générale et de 15 à 25 % pour ce qui est de la récidive sexuelle

