Le député bruxellois Michael Verbauwhede (PTB) s'est porté candidat à la fonction de "specialist rail liberalisation" (spécialiste de la libéralisation du rail) ouverte à la SNCB. "Non pas pour préparer la libéralisation, mais au contraire pour l'éviter", a-t-il expliqué.

Le parti marxiste est un opposant résolu à la libéralisation des services publics. "Nous rejetons toute volonté de libéralisation. Elle n'est pas souhaitable. Partout où elle a été appliquée, elle a abouti à un service détérioré, des prix plus élevés, et une diminution de l'offre. Elle est en outre une première étape avant la privatisation", a affirmé le député.

La société de chemins de fer a publié l'offre d'emploi jeudi. Le spécialiste "Rail Liberalisation" est censé contribuer "à l'analyse de la position concurrentielle de la SNCB et au développement d'une future stratégie globale".

"A l'aube de la libéralisation imminente du marché du transport national des passagers, la SNCB entend développer son futur positionnement stratégique et son rôle. A la suite du 4ème paquet ferroviaire (de l'Union européenne, ndlr), le monopole de la SNCB en tant que seule entreprise à faire circuler des trains de voyageurs en Belgique va évoluer. A partir de 2020, d'autres opérateurs pourront ouvrir une liaison ferroviaire non subventionnée (open access) sur notre réseau et dès 2023, la mission de service public sera ouverte à la concurrence", précise-t-elle.

Rien n'est moins vrai, soutient de son côté le PTB. "Le 4ème paquet ferroviaire laisse le choix aux États entre la mise en concurrence par appel d'offres et l'attribution directe à un opérateur public du transport de passagers. L'option officiellement défendue par le ministre libéral François Bellot a toujours été de maintenir le monopole de la SNCB après la date de 2023", affirme-t-il.

Aux yeux du député, le gouvernement prépare "en cachette" la libéralisation du rail. Le PTB offre donc ses services, non pour préparer la libéralisation mais pour l'éviter et contribuer à développer l'offre ferroviaire publique.