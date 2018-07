Un prisonnier s'est évadé mardi à Gand lors de sa visite médicale à l'hôpital AZ Sint-Lucas, indiquent mercredi la police et la section gantoise du parquet de Flandre orientale.

Ceux-ci ont publié un avis de recherche pour retrouver le fugitif. Miguel Matten, âgé de 32 ans, s'est échappé vers 10h20 au cours d'une visite médicale effectuée à l'AZ Sint-Lucas de Gand.

"Il mesure 1m87 et est de corpulence maigre", précise l'avis de recherche émis par la police. L'homme "a les cheveux blonds foncés et présente un strabisme. Au moment de sa fuite, il portait un pull gris foncé, un jean bleu clair et des chaussures noires à semelles blanches. Miguel est un passionné de bateaux et pourrait se trouver près d'un port."

Le détenu nécessite des soins médicaux urgents. Toute personne susceptible d'apporter des informations quant à cet événement peut prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800/30.300.