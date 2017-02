Du brouillard est prévu sur l'ouest du pays ce dimanche matin, tandis que le ciel sera peu nuageux dans les autres régions.

La nébulosité augmentera en matinée à partir de la côte avec graduellement de faibles pluies, principalement sur le nord et l'est du pays, selon les prévisions de l'IRM. Durant l'après-midi, les nuages resteront nombreux avec des ondées par endroits. Les maxima se situeront entre 6 degrés sur les hauteurs et 10 degrés en plaine. Il soufflera un vent modéré de sud-sud-ouest, tournant au secteur ouest à nord-ouest.

Dimanche soir, des ondées seront encore possibles au sud du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs, le temps deviendra généralement sec avec des éclaircies. La nébulosité augmentera à nouveau durant la nuit avec éventuellement quelques gouttes en fin de nuit au littoral.

Les minima seront compris entre 2 et 8 degrés.