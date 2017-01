Il y a quinze jours, les cadres de Caterpillar avaient proposé une alternative à la fermeture du site qui répondait en partie au coup de massue que cette liquidation constituait.

Dans ses grandes lignes, ce plan revenait à occuper encore sur le site de Gosselies 317 travailleurs de Caterpillar et 80 autres, œuvrant pour des sous-traitants. On aurait conservé les activités des chargeurs sur pneus, qui ont notamment fait la renommée de l’usine carolo.

Une alternative dûment chiffrée, élaborée par des responsables de départements de Caterpillar et que de son côté la direction du groupe avait qualifiée de "structurée et professionnelle ." Elle avait cependant demandé à l’étudier de manière plus approfondie tandis que, du côté syndical, on se montrait "prudemment optimiste."

Un certain espoir existait donc, sous réserve de cet examen et d’un diagnostic attendu de la direction générale américaine du groupe. Le conseil d’entreprise extraordinaire d’hier matin l’a abordé, avec un constat : ce plan tenait la route tant par la qualité de ses chiffres que sa méthodologie. Encore fallait-il le confronter au plan global du groupe, qui prévoit une économie de coûts de 1,5 milliard de dollars et une réduction de surface de 10 %.

Le plan des cadres a pu être considéré comme financièrement compatible avec ce plan global. En revanche, il ne l’était pas pour ce qui concernait la réduction de surface, Gosselies restant trop vaste.

Mais aussi et surtout, la direction générale du groupe a avancé que ce plan alternatif obligeait aussi à reconsidérer le site de Grenoble, spécialisé lui aussi dans le même type d’activités. Or, a considéré la direction, la conséquence serait une fragilisation de ce site grenoblois, avec le risque de le rendre plus vulnérable sur le plan international.

Autant d’éléments qui ont amené la direction à rejeter l’alternative des cadres, avec le sentiment de déception que cette décision a suscitée chez les syndicats. On en est donc revenu au point de départ, et à la poursuite de la phase 1 de la procédure Renault, qui doit faire l’objet d’une nouvelle réunion de conseil d’entreprise le mois prochain.