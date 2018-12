Le gouvernement Michel II n’est pas encore mort. Mais sa survie semble de plus en plus précaire.

On le savait, son passage devant la Chambre ce mercredi l’a confirmé : Charles Michel n’entend pas demander la confiance du Parlement… qu’il a pourtant enjoint à soutenir " un gouvernement minoritaire prudent et responsable qui coopère avec un Parlement actif et engagé pour faire en sorte que les intérêts de nos concitoyens soient défendus".

L’opposition ne l’a pas entendu de cette oreille. Une motion proposant au gouvernement de demander la confiance du Parlement, a été approuvée. Elle avait été déposée par le PS, le SP.A, les verts, CDH et Défi et soutenue par la N-VA.

En clair, l’opposition considère que le gouvernement Michel II est bien un nouveau gouvernement et doit proposer son "nouveau programme" et venir "chercher la confiance du Parlement au plus tard mardi".

Le rôle de la N-VA a de nouveau été déterminant. Le parti de Bart De Wever démontre qu’il est, encore et toujours, au centre du jeu. Et que ce gouvernement Michel ne tient que grâce à lui. Plus étonnant : N-VA et PS ont voté dans le même sens.

Reste que selon son interprétation de la constitution, le Premier n’a pas l’obligation de s’y soumettre. Plusieurs constitutionnalistes avaient déjà émis un avis contraire. Politiquement, cependant, refuser de se soumettre au vote semble extrêmement compliqué.

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre a mis en garde la Chambre contre les conséquences du dépôt d’une motion de méfiance. Cela pourrait selon lui "provoquer un moment de vérité dont l’une des conséquences possibles est une élection anticipée".

"Ce n’est pas le gouvernement Michel II mais Michel 0,5" , a glissé Georges Gilkinet (Ecolo).

Car les partis d’opposition semblent davantage désireux de couper les ailes au gouvernement Michel que de provoquer un nouveau scrutin, lequel serait consécutif au vote d’une motion de confiance. Le PS ne demande d’ailleurs pas de nouvelles élections "afin de ne pas ajouter du chaos au chaos", comme l’a précisé son président, Elio Di Rupo.

Le sort de cette majorité minoritaire dépendra essentiellement de la capacité de Charles Michel, et surtout de l’Open-VLD et du CD&V, à obtenir le soutien, de plus en plus évanescent, de la N-VA. Certains, au MR, estiment que c’est encore possible.

De leur côté , les nationalistes flamands ne dévoilent pas leurs cartes et disent attendre des éclaircissements. Les tensions restent très puissantes entre partis flamands, même si l’escalade semble s’être interrompue.

Toutes les attentions se tournent désormais vers mardi prochain, jour du vote sur le budget 2019. Charles Michel viendra-t-il demander la confiance ? Sera-t-il visé par le vote d’une motion de méfiance ? Le Premier est plus que jamais sur le fil du rasoir.