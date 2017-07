Au lendemain du retrait d’Ecolo, les négociations ont débuté ce vendredi entre le MR et le CDH pour tenter de construire une majorité en Wallonie, à Bruxelles et en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Dans cette pièce, c’est Olivier Maingain, président de Défi, qui joue le rôle d’arbitre. Son concours est indispensable pour obtenir une majorité à Bruxelles et à la Fédération.

Si Olivier Chastel a salué "l’ouverture" du président de Défi, le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert n’entend pas se laisser dicter sa conduite par le CDH, et encore moins par le MR.

D’autant qu’il n’exclut pas de poursuivre avec le PS à Bruxelles pour une stabilité gouvernementale. Il a ainsi rencontré ce vendredi matin la présidente de la Fédération bruxelloise du PS, Laurette Onkelinx, avec qui il a parlé de gouvernance.

Pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, Olivier Maingain fait valoir l’intérêt supérieur des francophones et de leur enseignement. Il en appelle à un gouvernement formé à partir des (futurs) gouvernements wallons et bruxellois.

Bref, la possibilité est réelle de voir s’ériger, d’ici peu, des majorités différentes selon les Régions, avec, en plus, des députés dans la majorité au parlement wallon, mais dans l’opposition à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Du surréalisme à la belge. Car au niveau wallon, le MR et CDH s’apprêtent à y aller seuls, malgré une très courte majorité. Ils continuent cependant d’espérer un revirement des Ecolos.

Benoît Lutgen a ainsi répété qu’il appréciait la démarche du MR et qu’il espérait que "d’autres nous rejoignent, en mettant au vestiaire les rancœurs".

Selon nos informations, le MR et le CDH ont l’espoir de former un gouvernement wallon avant la fin du mois de juillet. Pour les deux autres entités fédérées, cela s’annonce plus compliqué, car cela dépendra d’Olivier Maingain.