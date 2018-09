Un hélicoptère s'est écrasé mercredi midi à l'aérodrome de Wevelgem (Flandre-Occidentale) après avoir soudainement eu un problème de puissance lors du décollage, a fait savoir la zone de secours Fluvia. Plusieurs personnes ont été légèrement blessées.

Après avoir perdu de la puissance ou ne pas en avoir dégagé assez pour décoller, ce qu'il reste encore à déterminer, l'hélicoptère s'est écrasé à l'arrière du terrain de l'aérodrome de Wevelgem et s'est retrouvé sur son flanc.

"L'appareil s'est abîmé peu après le décollage et ne s'était dès lors pas encore élevé très haut dans les airs. Et il n'y a heureusement eu aucun incendie", détaille la zone de secours Fluvia.

Quelques occupants de l'hélicoptère ont été légèrement blessés. Ils se trouvent encore à son bord et les pompiers tentent actuellement de les en extraire le plus rapidement possible.